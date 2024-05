publicite

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition du concours national de mathématiques dénommé « Élite Mathématiques » a officiellement été lancée ce dimanche 26 mai 2024, à Ouagadougou. Pour cette édition, une soixantaine de candidates issues de trente lycées des régions du Burkina vont cogiter autour des chiffres.

La suite après cette publicité

« En tant que professeurs, nous avons constaté pendant des années que plus souvent ce sont les élèves garçons qui s’en sortent en mathématiques, qui gagnent les meilleures notes », a situé d’entrée Harouna Derra, coordonnateur de l’association Maison arc en ciel.

C’est pourquoi l’association Maison Arc en Ciel a trouvé judicieux d’initier le concours national de mathématiques « Élite Mathématiques ». Après une première édition qui a fait des échos favorables, une deuxième édition s’imposait. Et c’est dans la matinée du dimanche 26 mai 2024 que les candidates se sont armées de leurs stylos pour aller à la recherche de l’inconnu « X ou Y».

Parmi les candidates du jour, Audrey Ramdé y figure. Ayant pour ambition d’exercer dans le premier art, notamment l’architecture, la jeune élève de la classe de 1re D n’a d’autre choix que de dîner avec les mathématiques au quotidien. Alors, elle prend part à ce concours pour encore renforcer ses capacités dans cette discipline.

« C’est vrai que les mathématiques ne sont pas une matière facile, mais je trouve que comme toute matière, il faut oser. Ce n’est pas facile mais on est obligé, parce que ça va nous suivre toute notre vie. J’encourage beaucoup les filles qui sont réticentes à s’engager dans les matières scientifiques car elles ne sont pas faites que pour les garçons », a lancé la jeune candidate la voix teintée de stress.

Tout comme à la première édition, trois lauréates seront primées. « Pour la catégorie Secondaire, La première lauréate recevra un trophée, un ordinateur et une bourse scolaire. Au niveau de la catégorie post primaire aussi c’est pareil », a dévoilé Harouna Dera, avant d’ajouter que ces lots sont l’appui du président de l’Assemblée Législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma.

Lire aussi 👉👉 Élite Mathématiques : Un concours qui met aux prises les meilleures filles en mathématiques à Ouagadougou

En plus de ces récompenses, les promoteurs du concours « Elite Mathématiques » sont aussi soucieux de l’avenir des candidates. C’est dans ce sens que Harouna Dera a lancé un plaidoyer. « Nous voulons lancer un appel aux écoles ingénieures, supérieures aux universités, aux institutions et aux bonnes volontés de nous appuyer à travers des bourses scolaires, pour garantir les études supérieures dans les domaines scientifiques de nos futures lauréates », a plaidé le coordonnateur de l’association maison arc en ciel.

À préciser que seules les élèves en classe de 4e et 1re sont concernées par ce concours. Comme condition pour la catégorie post primaire, c’est d’avoir au premier et deuxième trimestre une moyenne de 15/20 dans les matières scientifiques, et une moyenne de 16/20 en mathématiques. Pour la seconde catégorie, il fallait avoir une moyenne de 14/20 dans les matières scientifiques et une moyenne de 15/20 en mathématiques ».

In fine, le concours « Elite Mathématiques se passe concomitamment dans cinq centres du Burkina Faso. Le centre de Ouagadougou, le centre de Tenkodogo, le centre de Koudougou, le centre de Bobo-Dioulasso et le centre de Kaya.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite