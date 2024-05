19e Grand prix du réseau des caisses populaires : La victoire au suspens de Moucaila Rawendé

publicite

La 19e édition du Grand prix du Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) s’est disputée ce dimanche 26 mai 2024 sur l’avenue Thomas Sankara de Ouagadougou. La victoire est revenue à Moucaila Rawendé de l’AS Bessel. Il succède à son coéquipier Boureima Nana.

Véritable suspens à l’arrivée de la 19e édition du Grand Prix cycliste du Réseau des caisses populaires. Après une course haletante, vint le sprint final. A presque 150 mètres de la ligne d’arrivée, le peloton accélère. Moucaila Rawendé de l’AS Bessel lance le sprint.

Mais Rassid Bouda, de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK), surgit, fend l’air et tente de disputer l’arrivée avec Moucaila Rawendé de l’AS Bessel sous l’applaudissement des supporters. Soudain, Rassid ralentit, lève la main en signe de protestation. Les deux coureurs franchissent la ligne d’arrivée laissant le suspens planter dans l’air chaud.

Alors, la commission technique se réunit pour départager les deux coureurs. Les discussions sont animées, les arguments fusent. Finalement, le verdict tombe : Moucaila Rawendé est le vainqueur. Il succède à son coéquipier Boureima Nana classé 9e cette fois. Les deux coureurs, en signe de fair-play malgré tout, se saluent après l’annonce des résultats. De quoi réjouir les initiateurs de cette 19e édition du Grand prix cycliste du RCPB.

La satisfaction des promoteurs

Cette 19e édition du Grand prix du Réseau des caisses populaires du Burkina Faso s’est disputée sur une distance de 110 km avec un temps mis de 2h51’’16 soit une vitesse moyenne de 38,536 km/h. Sur les 53 coureurs de 14 clubs qui ont pris le départ, 22 ont terminé la course.

Moussa Lankoandé, le président du Conseil d’administration de la faitière des caisses populaires du Burkina Faso, a salué la tenue de cette 19e édition. « Vraiment, c’est une fierté pour moi. Je souhaite que l’année prochaine, l’organisation soit meilleure que ça », se réjouit M. Lankoandé. Il fait le constat que la course se bonifie chaque année.

C’est le même sentiment partagé par Azaratou Sondo/Nignan, directrice générale de la faitière des caisses populaires du Burkina Faso, la qualité de la compétition avec une bonne vitesse horaire quand on considère le circuit difficile.

Un symbole de résilience

« C’était une course bien enlevée. Je salue le travail des commissaires de course qui ont fait un travail appréciable. Ce sont des courses qui permettent aux coureurs burkinabè de se préparer et de participer honorablement aux compétitions internationales auxquelles le Burkina est invité », salue-t-elle.

Elle rappelle que cette course est placée sous le signe de la résilience compte tenu d’un contexte difficile pour le Burkina et l’institution qu’elle dirige. « Nous arrivons à organiser des compétitions de ce genre, c’est la résilience de notre système sportif qui est saluée », ajoute-t-elle.

C’est une compétition pour la Ligue du Centre de cyclisme dirigée par El Hadj Souleymane Soré. Partant de la satisfaction des promoteurs, il a salué l’engouement autour de la compétition. « Je ne peux être que satisfait. La ligue est satisfaite par rapport à ce qui s’est passé aujourd’hui. Le public est sorti. Les coureurs se sont donnés. Il n’y a pas eu de chute, donc pour nous, la course est réussie », estime Souleymane Soré.

D’autres courses se sont disputées en marge de ce grand prix. Chez les dames, Awa Bamogo (USFA) occupe la première place devant Assiatou Tapsoba (AS Bessel) et Asseta Tapsoba (AS Bessel). Dans la catégorie jeune, Mahamadi Ouangraoua du RCK est vainqueur. Il s’impose devant Abdoul Aziz Ouédraogo de ASSAT et Siaka Son de Makafa.

