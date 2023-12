Course cycliste de la caisse populaire : Boureima Nana au sprint devant Mouni Vincent

Le réseau des caisses populaires du Burkina Faso a 50 ans. Pour commémorer cet anniversaire, il a organisé un grand prix cycliste le samedi 16 décembre 2023 sur l’Avenue Thomas Sankara.

Après le Tour du Faso, place aux compétitions domestiques. Ce samedi 16 septembre, les cyclistes burkinabè s’affrontaient pour le Grand prix cycliste du Réseau des caisses populaires. 114 kilomètres à parcourir sur l’avenue Thomas Sankara de Ouagadougou.

Un petit monde est présent sur cette avenue à cette occasion. Finalement trois coureurs se détachent. Daouda Soulama de l’AS SONABEL, Mouni Vincent de l’AJCK et Boureima Nana de l’AS Bessel.

Les trois échappés dominent la course. A deux km de la fin, Boureima Nana teste le sprint de Mouni Vincent. Il se rend compte que le coup est jouable. Alors, à 150 mètres de l’arrivée, les trois fuyards sont au coude à coude. Boureima Nana lance le sprint. Il s’impose de justesse devant Mouni Vincent qui ne peut rien face à la puissance de feu du sociétaire de l’AS Bessel. Daouda Soulama arrive en troisième position.

Hawa Bamogo, reine chez les dames

Chez les dames, la compétition est remportée par Hawa Bamogo devant Lamoussa Zoungrana et Clarisse Bilgo.

Le réseau des caisses populaires a aussi innové avec une compétition concernant les jeunes. Robert Bamouni s’impose devant les coureurs du RCK Idrissa Ouangrawa et Madi Ouangrawa.

« Nous avons trouvé une course bien élevée. C’est une grande compétition que nous saluons à sa juste valeur », constate le représentant du ministre Nicolas Ouédraogo. Il a salué le travail abattu par la ligue du centre de cyclisme. Cette compétition renforce les activités de la Ligue du centre de cyclisme.

Satisfaction des partenaires

« Nous sommes satisfaits de cette course. Nous avons vécu des moments intenses de compétition empreint de conviait. La caisse populaire organise depuis 2012 un tournoi comme appui à ce qu’elle a mis en œuvre à travers l’appui au cyclisme », souligne Moussa Lankoandé, le président du conseil d’administration du réseau des caisses populaires du Burkina Faso.

Azaratou Sondo NIgnan est la directrice du réseau des caisses populaires du Burkina. Elle rappelle que c’est depuis 2012 qu’une course cycliste est organisée en l’honneur de son institution. « C’est une belle promotion pour la cohésion, pour la solidarité. On a vécu de très moments. Nous avons-nous aussi renoué avec le vélo ce matin, c’est vraiment un très beau sport », a salué Azatou Sondo/Nigna.

El Hadj Souleymane Soré, président de la Ligue du centre de cyclisme s’est réjoui de la possibilité de la compétition aux cycliste de sa ligue. « Je suis satisfait du déroulement de la course et surtout du fait qu’il n’y a pas eu de chute », relève pour sa part Souleymane Soré. Le vainqueur de la compétition est repartie avec le trophée, le maillot du vainqueur et la somme de 200 mille francs CFA.

