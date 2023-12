« Nous souhaitons que d’ici le mois d’août, nous puissions disposer du Stade du 4 août » (Ministre des sports)

publicite

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Boubakar Savadogo s’est prononcé sur la réhabilitation du Stade du 4 août de Ouagadougou à l’occasion du CASEM tenu le samedi 16 septembre à Ouagadougou. Il espère que les travaux de réhabilitation finiront d’ici le mois d’août 2024.

« Nous souhaitons que d’ici le mois d’août prochain nous puissions disposer d’un stade du 4 août qui réponde à toutes les normes qui nous sont fixées », c’est la réponse donnée par le ministre en charge des sports Boubakar Savadogo lorsque la question sur les échéances de la réhabilitation du Stade du 4 août de Ouagadougou lui a été posée. Jusque-là, Boubakar Savadogo refusait de donner une date. Il assure que les initiatives sont prises pour que la réfection du Stade du 4 août de Ouagadougou se déroule selon les normes.

« On peut dire qu’on a perdu presque deux années pour la réhabilitation du Stade du 4 août pour que la CAF vienne nous dire que ce qui était envisagé, ce n’est pas comme ça que cela devrait être fait. C’est comme ça, qu’on a pu se remettre sur le bon chemin », regrette Boubakar Savadogo.

Des terrains d’entraînement à construire

Pour lui, il faudra mettre aux normes les autres stades du pays. « Avec les normes internationales qu’il y a, même si on rénovait le stade du 4 août, nous ne sommes pas à l’abri parce qu’il y a de ces normes qui nous sont données, il faut qu’on ait des terrains d’entrainements à côté », prévient Boubakar Savadogo. Pour le moment, la construction de ces terrains d’entraînement qui devraient être gazonnés ne sont pas encore entreprises.

Pour lui, en attendant d’utiliser le Stade du 4 août par les Étalons, il faut aussi permettre aux clubs burkinabè de disputer des matchs sur d’autres stades homologués.

Des stades bientôt réfectionnés

« Le Stade du 4 Août ne peut pas être le seul stade homologué au Burkina Faso avec toutes les ambitions que nous avons. Nous avons entrepris des études architecturales pour réhabiliter d’autres stades comme celui de Ziniaré comme le stade Naba Baongho, le stade Wobi et le stade de Joseph Conombo », informe le ministre en charge des sports. C’est pour cela, les plans de réhabilitation des stades Naba Baongho et Joseph Conombo de Ouagadougou et celui de Ziniaré seront soumis à la CAF.

« C’est à nous de refaire les plans, les soumettre à la CAF, pour avoir l’approbation avant de commencer quoi que ce soit alors que pour le Stade du 4 août, ce n’était pas le cas. Nous avons appris et nous avançons avec cela », a conclu Boubakar Savadogo. Le Stade du 4 août de Ouagadougou est suspendu depuis mars 2021 car jugé non conforme par la CAF et la FIFA. Depuis, les Etalons disputent tous leurs matchs à l’extérieur, notamment au Maroc.

