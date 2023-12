Emploi des jeunes : Le MSJE présente son bilan et ses ambitions lors de son CASEM

publicite

Le ministère des sports de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) a organisé son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) le samedi 16 décembre 2023 à Ouagadougou. L’occasion pour le ministre Boubakar Savadogo de dresser le bilan des activités menées en 2023 et de présenter les projets pour 2024, notamment en matière d’emploi des jeunes.

Le ministre Boubakar Savadogo a souligné les réformes engagées dans son département, sous le thème « la contribution des réformes à l’atteinte des objectifs de la Transition ». Parmi ces réformes, il a cité la fusion des établissements publics de l’État (EPE) qui s’occupent des infrastructures sportives, la création de Burkina yiwisgr meta (la maison des infrastructures du Burkina).

Il y a eu aussi la création de Burkina soudouwobe (la maison des compétences du Burkina), la création du Fonds Faso Kounawouli (le fonds pour l’emploi des jeunes), le lancement de l’initiative référent opportunité insertion (qui vise à transférer les domaines des sports, de la jeunesse et de l’emploi aux collectivités territoriales) et l’initiative pour la mise en place d’institutions d’enseignements supérieurs et de recherche dotées de bureaux de compétence et d’accompagnement à l’insertion.

Le contrat d’objectif

Le ministre a indiqué que ces réformes ont permis d’atteindre un taux satisfaisant de mise en œuvre des différentes activités et que son département va bénéficier d’appuis conséquents pour les poursuivre. Il a également annoncé qu’il avait anticipé sur les éléments qui vont entrer dans les contrats d’objectifs du ministre pour 2024.

« J’ai hérité d’un programme d’activités qui était déjà établi avec des priorités supplémentaires ou de recadrages qui étaient là. On s’est attelé à mettre en œuvre les activités qui étaient en œuvre et à prendre de nouvelles orientations. Ce qui nous a amenés à prendre un certain nombre de réformes d’où le thème de notre CASEM qui est la contribution des reformes à l’atteinte des objectifs de la Transition », a indiqué Boubakar Savadogo.

15 secteurs identifiés

Pour l’année 2024, le ministre a affirmé avoir de grands projets pour l’emploi des jeunes. Boubakar Savadogo a expliqué que pour que la jeunesse soit employable, il faut d’abord qu’elle soit qualifiée. Pour cela, il a entrepris l’élaboration de la stratégie nationale de développement des compétences pour l’emploi, qui va identifier les secteurs économiques porteurs et les métiers correspondants. Le ministre a aussi précisé qu’il avait retenu 15 secteurs économiques, dont l’artisanat, qui propose à lui seul 288 métiers selon le code communautaire de l’UEMOA.

Il a aussi la question des infrastructures sportives dont celui du Stade du 4 août de Ouagadougou que le ministère espère la fin des réhabilitations en août 2023. D’autres infrastructures comme le Stade Issoufou Joseph Conombo, le Stade Naba Baongho du quartier Tanghin celui de Ziniaré seront aussi rénovés.

