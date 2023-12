Burkina Faso : Des humanitaires en conclave à Ouagadougou pour une meilleure gestion des personnes déplacées internes

publicite

Du 18 au 20 décembre 2023, Ouagadougou abrite la 1re édition du Carrefour de la Solidarité Internationale et de l’humanitaire (CASH) au SIAO. « Renforcer la résilience communautaire dans les zones de conflits : Quelles stratégies d’action inclusive et globale pour une réponse humanitaire efficace au profit des déplacés internes au Burkina Faso et au sahel ? », tel est le thème central de cette rencontre. Il s’agit de mettre en lumière les actions des organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine humanitaire au Burkina Faso.

Le Burkina Faso a enregistré plus de deux millions de personnes déplacées internes, selon les chiffres du conseil national du secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) en fin mars 2023.

C’est dans cette optique de le Carrefour de la Solidarité Internationale et de l’humanitaire (CASH) est organisé sous le thème « Renforcer la résilience communautaire dans les zones de conflits : Quelles stratégies d’action inclusive et globale pour une réponse humanitaire efficace au profit des déplacés internes au Burkina Faso et au sahel ? ».

Selon le Commissaire général du CASH, Moustapha Congo, cette rencontre vise à capitaliser les différentes expériences pour une meilleure prise en charge des déplacés internes.

« Le CASH est une rencontre de partage d’expériences et de capitalisation des actions menées au quotidien par les ONG et associations au profit des populations vulnérables ou affectées par les crises. Il vise in fine la sécurisation des valeurs humaines et l’amélioration de la qualité de vie des populations », a-t-il relevé.

A l’écouter, à l’issue des échanges, des solutions innovantes, durables et inclusives seront consignées dans un mémorandum à soumettre aux autorités politiques pour une prise adéquat au problème humanitaire. Durant trois jours d’échanges, la première édition du CASH sera marquée par des panels, des conférences et des expositions.

Yandi Lompo, chargé de l’humanitaire au SPONG, a fait comprendre que cette activité va permettre aux acteurs humanitaires de mettre en lumière leur projet. « C’est un carrefour qui permettre aux organisations intervenant dans l’humanitaire de pouvoir présenter ce qu’elles font avec les personnes déplacées.

Discuter avec d’autres acteurs pour voir quelles sont les meilleures alternatives pour mieux accompagner les personnes qui se sont déplacées et qui ont besoin aujourd’hui de l’assistance », a-t-il indiqué.

Egalement, Soumaila Zorom, représentant la ministre en charge de l’action humanitaire, a laissé entendre que c’était une bonne initiative.

« Nous devons continuer d’innover dans nos approches, renforcer nos partenariats et élaborer des solutions inclusives pour répondre aux besoins des personnes déplacées internes. Ensemble, nous pouvons transformer nos intentions en actions concrètes qui aura un impact sur la vie des milliers de personnes déplacés internes et des personnes vulnérables », a-t-il souligné.

Le président de l’association espoir et développement durable, Tidiane Tall, participant à ce carrefour a également a salué l’initiative. Pour lui, cette rencontre va permettre de faire connaissance d’autres structures. Il a profité lancé un appel à la solidarité pour les personnes déplacé internes.

