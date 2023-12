Burkina Faso : Trois jours de rencontres pour mettre en lumière le rôle des ONG humanitaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude à la commémoration de la journée internationale de la solidarité, chaque 20 décembre se tiendra dans la cour du SIAO, un Carrefour de la Solidarité Internationale et de l’Humanitaire (CASH) les 18, 19 et 20 décembre 2023. Ce rendez-vous se veut une vitrine pour mettre en lumière le rôle, les actions et les projets des organisations non gouvernementales intervenant au Burkina Faso. L’information a été donnée ce jeudi 14 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte sécuritaire, des ONG font souvent face à la désinformation. Pour palier à cette situation, un Carrefour de la Solidarité Internationale et de l’humanitaire (CASH) va se tenir à Ouagadougou, les 18, 19 et 20 décembre 2023, pour mettre en lumière les actions des ONG.

Le thème général qui est «Renforcer la résilience communautaire dans les zones de conflits : quelles stratégies d’action inclusive et globale pour une réponse humanitaire efficace au profit des déplacés internes au Burkina Faso et au sahel ».

A côté de ces panels, selon Franck Bilgo, membre du comité d’organisation, se tiendront également des cadres d’échanges entre la jeunesse et des responsables des ONG. Des formations, des conférences, des masters class et des débats interactifs seront également de la partie.

« Ça part du constat de la situation actuelle du pays. Elle suscite beaucoup d’engagement de la part des ONG. Donc actuellement on a beaucoup d’ONG et associations qui travaillent sur le sujet. Maintenant, comment on se retrouve avec ces structures, déjà pour leur dire merci. Mais également échanger, discuter avec eux pour qu’ils puissent partager leurs expériences et ensemble nous allons réfléchir à comment améliorer leurs conditions de travail», a déclaré Franck Bilgo.

Ce carrefour, de la célébration de l’engagement des acteurs de l’humanitaire, est à sa première édition. Ses organisateurs entendent l’inscrire dans la durée. Selon Oumar Pafadnam, l’idée de toucher les autres pays du Sahel sera le prochain défi.

« Cette guerre est en train de finir et il faut penser à comment se fera la réinstallation de la population. Et là encore, nous aurons besoin des ONG. Donc on peut vous rassurer que CASH est créé et sera toujours là », a-t-il assuré.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en préparation de la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire le 19 aout 2022, plus de 460 travailleurs humanitaires ont été victimes d’attaques en 2021, et plus de 140 agents ont trouvé la mort dans ces attaques. Au nom des ONG, Magloire Sebgo a rappelé l’importance de ces rencontres.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite