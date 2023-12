Transport ferroviaire : Le train voyageur rallie désormais Ouagadougou à Niangoloko

publicite

SITARAIL, dans un communiqué, informe le public que le train voyageur relie désormais Ouagadougou à Niangoloko, avec une desserte des gares suivantes :

– Les mardis : Bobo Dioulasso, Siby, Koudougou et Ouagadougou.

– Les jeudis : Ouagadougou, Koudougou, Siby, Bobo Dioulasso, Banfora et Niangoloko.

Par ailleurs, les tarifs aller-simple ont été revus à la baisse et sont fixés comme suit, à compter de la semaine du 18 décembre 2023 :

– Ouagadougou – Niangoloko : 6 000 FCFA.

– Ouagadougou – Bobo Dioulasso : 6 000 FCFA.

– Autres destinations intermédiaires entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso : 3 000 FCFA.

– Autres destinations intermédiaires entre Bobo Dioulasso et Niangoloko : 3 000 FCFA.

L’entreprise indique que les tickets sont disponibles dans les guichets des gares ferroviaires ci-dessus indiquées et les départs de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou sont fixés respectivement les mardi et jeudi à 09H.

Pour rappel, la rame du service voyageur se compose de deux voitures de 2ème classe (192 places), d’un fourgon générateur et de service et de wagons collecteurs. Seuls les bagages accompagnés seront admis dans les convois de trains voyageurs.

En outre, SITARAIL met en place un service fret spécial hebdomadaire pour l’acheminement des marchandises à destination de Bouaké et d’Abidjan au profit des commerçants riverains des gares ferroviaires.

Contacts

– Service voyageurs : 66 00 59 59

– Service fret : 64 09 79 79

