Corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey : Vers le renforcement de la connectivité régionale

Anuuyirtole Roland Somda, ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière du Burkina Faso, a co-présidé, avec ses pairs du Togo et du Niger, la cérémonie d’ouverture de la première session du comité de pilotage inter-Etats du projet régional de corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey, ce jeudi 14 décembre 2023, à Ouagadougou.

L’objectif du projet régional de corridor économique Lomé-Ouagadougou- Niamey, des dires d’Anuuyirtole Roland Somda, ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière du Burkina Faso, est d’améliorer la connectivité régionale en réalisant des infrastructures communautaires et socioéconomiques le long du corridor entre les capitales du Togo, du Burkina Faso et du Niger.

« L’absence de voie ferrée sur ce corridor fait qu’il est pour le moment entièrement routier. Il se compose de la traversée du Togo sur environ 650 Km, puis celle du Burkina Faso sur 472 Km auxquels il faut ajouter 120 Km depuis la frontière du Burkina Faso jusqu’à Niamey au Niger », a-t-il expliqué.

Premier du genre depuis le démarrage du projet en février 2022, le comité de pilotage, a en outre fait savoir le ministre burkinabè, se tient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires dans le sous-espace en partage et au moment où la Banque mondiale (BM), qui accompagne les trois États dans la mise en œuvre du projet, annonce une mission de revue à mi-parcours du projet en juin 2024.

« L’objectif global de la présente session du comité de pilotage inter-États est de contribuer à une meilleure mise en œuvre conjointe des projets pour mieux atteindre les objectifs fixés », a laissé entendre le ministre en charge des transports du Burkina.

Il a fait également noter que les propositions de solutions et recommandations qui en découleront permettront de juguler les difficultés en vue d’atteindre les objectifs de développement du projet. Cette session intervient après la tenue des travaux des experts, les 12 et 13 décembre 2023 à Ouagadougou.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

