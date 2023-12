Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel au Burkina Faso (PCRSS-Burkina) : L’heure est au bilan

publicite

Le Comité de Pilotage du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel au Burkina Faso (PCRSS-Burkina) tient sa deuxième session ordinaire ce mardi 19 décembre 2023, à Ouagadougou. Il s’agit pour ces acteurs d’examiner deux principaux points que sont l’état d’avancement des activités au 30 septembre 2023 et l’adoption du Plan de travail et de budget annuel (PTBA) 2024.

Le Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation pour le Sahel (PCRSS) du Burkina Faso est une initiative du Gouvernement Burkinabè et de la Banque mondiale. Après sa première session tenue en juillet 2023, ce projet a ouvert ce mardi 19 décembre 2023, une autre séance, pour faire un bilan et dégager des perspectives.

Selon Kuela Delwindé, représentant du président du comité de pilotage du projet, les performances enregistrées des six (06) premiers mois ont été négativement impactées par la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone d’intervention du Projet.

« La planification des activités du PTBA a été faite dans un contexte marqué par la persistance de l’insécurité qui prévaut dans la zone d’intervention rendant certaines localités inaccessibles par voies terrestres sans convois organisés par les Forces de Défense et de Sécurité. On parle de Dori, Gorom-Gorom, Sebba, Gorgadji, Arbinda, Djibo, Barga, Thiou, Titao », a-t-il fait savoir.

Cependant, malgré cette situation, le projet affiche un taux moyen d’exécution physique global de 60,58 % et un taux d’exécution financière de 25,39% toujours selon les dires de Kuela Delwindé. D’ailleurs, à la date du 20 novembre 2023, le taux moyen d’exécution physique était de 72,69% et le taux d’exécution financière s’élevait à 32,99 %.

«Comme le montrent ces chiffres, des résultats ont été engrangés malgré le contexte de mise en œuvre difficile. Je saisis donc l’occasion que m’offre la tenue de la présente session pour féliciter en votre nom et au mien propre, l’ensemble des acteurs de mise en œuvre du projet», a-t-il souligné.

En terme de perspectives, le PCRSS-Burkina veut s’exécuter à travers cinq (05) composantes que sont : relèvement résilient et inclusif des communautés touchées par les conflits ; appui transitoire à la stabilisation et au développement territorial des communautés ; dialogue régional, coordination et renforcement des données et des capacités ; gestion du Projet ; et enfin, composante d’intervention d’urgence contingente (CERC).

Le Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation pour le Sahel (PCRSS) du Burkina Faso est une initiative du Gouvernement burkinabè. D’un coût global de 75 milliards de francs CFA, il est conçu pour s’exécuter sur une durée de 5 ans 6 mois.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

