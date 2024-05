7e Championnat Universitaire de Basketball : L’Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso et l’IST sont les champions de l’édition

Le Championnat Universitaire de Basketball (CUBA) s’est tenu le samedi 25 mai 2024. A cette 7ème édition, l’Institut Supérieur de Technologies (IST) chez les dames et l’Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso (Auben) chez les hommes ont été couronnés champions. Des sacres obtenus devant 14 autres universités du Burkina Faso.

Le Championnat universitaire de basketball (CUBA) est une compétition de basketball destinée aux étudiants burkinabè. Sa septième édition a battu le plein le samedi 25 mais 2024, sur le plateau de la maison des jeunes de la ville de Ouagadougou. L’objectif de ce tournoi selon son promoteur, Abraham Bayili dit Crocheto est de donner une compétition sur la discipline aux étudiants et former plus tard une équipe de basketball universitaire.

Pour cette édition, 10 universités ont pris part au CUBA dans la catégorie masculine. Ces équipes universitaires ont été réparties en deux poules de cinq équipes. A l’arrivée en finale, c’est bien le tenant du titre l’Université Auben de Bobo qui a affronté et battu l’université Joseph Ki-Zerbo sur le score de 22 à 15 paniers.

Chez les dames 6 équipes ont pris part à l’édition. l’Université Joseph Ki-Zerbo a croisé le fer avec l’IST en finale. Une finale remportée par l’IST sur le score de 14 paniers à 8. A écouter le promoteur, en cette édition le niveau présenté a été faible dans la catégorie hommes contrairement au niveau présenté chez les Dames . Une raison donc pour les championnes de se réjouir de ce sacre.

A écouter Crocheto, l’organisation de ce 7ème cap n’a pas été chose aisée. « Nous sommes satisfaits quant à l’effectif des universités qui ont participé. Cette année on a failli ne pas tenir l’édition à cause des difficultés d’ordre financier. On n’a pas eu des partenaires pour nous accompagner. Mais les gens nous ont appelé de gauche à droite nous dire de grouiller la tenir», a déploré Abraham Bayili.

En cette édition, le concours de lancé franc homme est reparti à Ibrahim Sere de U Auben Bobo. Chez les dames, c’est Yohana Traoré qui s’est adjugée le prix. Karl Levis Bacyé de Auben Bobo a remporté le Concours de tirs à trois points chez les hommes et Fadima Sanogo de l’université Joseph Ki-ZERBO chez les dames.

La première équipe a empoché, en plus des gadgets et le trophée une enveloppe de 200 000f tandis que chez les championnes elles ont eu droit à une enveloppe de 100 000f CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

