Prix Marie Soleil : Nadège YE sacrée meilleure femme journaliste du Burkina Faso

Les lauréates du prix Marie Soleil porté par le Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ) et qui récompense la meilleure journaliste burkinabè chaque année sont connues. Elles ont été couronnées le vendredi 18 octobre 2024, au cours d’une cérémonie.

Pour cette édition de 2024, c’est la journaliste Nadège Ye des éditions Sidwaya qui est la lauréate du prix Marie Soleil. C’est avec son œuvre intitulée « Cantine Scolaire au Burkina Faso, ce dysfonctionnement qui affame les élèves » que Nadège Ye a su convaincre les membres du jury.

La lauréate a dédié son prix à son média Les Editions Sidwaya. Pour elle, cette récompense est le fruit de la persévérance. «Je suis émue et je dédie ce prix à Sidwaya. J’étais émue (…), c’est de la persévérance.

Je ne sais plus combien de fois j’ai postulé à ce prix, mais je n’ai jamais été lauréate. Et donc, ça fait quelque chose. C’est mieux », s’est-elle réjouie pour ce prix qui la consacre meilleure journaliste femme en catégorie presse écrite.

Amandine Lalsaga est aussi lauréate : catégorie télévision avec son œuvre «Émigration à Garango, le revers d’un départ». «Je suis contente ce soir particulièrement que l’œuvre a été appréciée par des professionnels du métier. Ça me motive davantage. Et ça va m’amener davantage à la recherche pour avoir plus de lauriers », a-t-elle exprimé sa joie.

Nadège Ye repart avec le trophée, une attestation et la somme de 1 000 000 FCFA. Et dans les autres catégories, les lauréates sont notamment Amandine Lalsaga catégorie télévision, Rasmata Ouédraogo en catégorie radio et Ivette Zongo en catégorie presse en ligne.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

