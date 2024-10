Chimio prévention du paludisme saisonnier : Le ministre de la santé donne le top départ pour le 4e passage

publicite

Une nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme a été franchie, le vendredi 18 octobre 2024. Le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a officiellement lancé la quatrième campagne de chimio prévention saisonnière renforcée (CPS+) à Manga, dans le Centre-Sud.

Du 18 au 21 octobre, une campagne de chimio prévention saisonnière sera menée à grande échelle, permettant ainsi à plus de 4,5 millions d’enfants de bénéficier d’un traitement préventif contre le paludisme. Officiellement lancée à Manga le vendredi 19 octobre 2024, cette 4e campagne est la dernière, et concerne les enfants de 3 à 59 mois.

Selon le patron du département de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, des gros moyens sont déployés pour la réussite de cette campagne. « Pour cette campagne, nous avons mobilisé plus de 57 000 distributeurs communautaires sur l’ensemble du territoire, plus de 17 000 crieurs publics, plus de 7 000 superviseurs infirmiers-chefs de poste avec plus de 500 superviseurs au niveau national qui vont s’assurer que cette opération se fasse de façon correcte ».

A en croire Dismas Baza, représentant de l’Organisation mondiale de la Santé, le Burkina Faso est en bonne voie dans le cadre de la lutte contre le paludisme. « Je suis heureux d’indiquer que parmi les bonnes pratiques, figurent les campagnes de chimio prévention de paludisme saisonnier.

C’est un aspect qui a largement séduit les pays voisins qui ont décidé d’acheter cette bonne pratique qui va être implémentée au Benin, au Togo, et au Niger. Et les experts du Burkina Faso qui sont déjà en avance, vont appuyer les pays voisins pour mettre en œuvre cette stratégie », a notifié Dismas Baza.

Le ministre de la santé a précisé que cette campagne, dernière du genre, va permettre de couvrir environ 4 millions 500 mille enfants de la tranche de 3 mois à 59 mois. La chimio-prévention est gratuite pour tous les enfants sur l’étendue du territoire national.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

