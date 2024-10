Nuit des champions AJSB : Pour la première fois, un super champion sorti du lot

publicite

0 Partages Partager Twitter

Armel Ouédraogo (Basketball) est le premier lauréat de la haute distinction de la nuit des champions de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB). Cette reconnaissance vient pour la première fois à cet événement de récompense des sportifs nationaux qui en est à sa 29ème édition. Elle s’est tenue le vendredi 18 octobre 2024. Et comme à l’accoutumée, les meilleurs sportifs dans 24 disciplines ont également été primés pour leurs efforts fournis pendant la saison 2023-2024.

La suite après cette publicité

La 29ème édition de la nuit des champions des Journalistes Sportifs du Burkina Faso a battu son plein dans la soirée du vendredi 18 octobre 2024. Le mérite des athlètes au nombre de 24, issus des différents championnats a été reconnu. Ces disciplines ont été entre autres le football, le basketball, le volley-ball, le cyclisme en gros toutes les fédérations qui ont pu tenir leur championnat en cette saison 2023-2024.

Cerise sur le gâteau, cette édition dans ces différentes innovations a connu la récompense d’un seul meilleur, le super champion sur la base du vote du public. Pour un coup d’essai les organisateurs de cette nuit ont reconnu que l’initiative a été un coup de maître. Pour preuve le super champion, Armel Ouédraogo a récolté 27 161voix. C’est une fierté pour ce lauréat historique de cette initiative.

« C’est plus qu’un sentiment de joie parce que je ne m’y attendais pas du tout, parce que ce sport n’est pas le plus populaire. On a mobilisé ce qu’on pouvait. On avait envie de montrer au monde du sport que le basketball est un sport sur lequel on peut compter.

C’est donc un sentiment de joie qui m’anime pour le fait qu’on a pu envoyer le basketball sur les rails du sport. C’est une interpellation parce que le basketball est un sport qui se sent délaissé. On n’a pas les moyens pour sortir pour les différentes compétitions internationales », a plaidé Armel Ouédraogo.

L’objectif de cette nuit est de créer de la compétition entre les sportifs du Burkina Faso. C’est un choix que le ministre d’Etat en charge de culture Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, présent à ces distinctions, a salué. « C’était bien de reconnaître leur mérite. Nous sommes satisfaits parce que la plupart des lauréats, quand on regarde leur âge on est confiant quant à l’avenir», foi du ministre.

Outre les athlètes, des personnalités qui se sont illustrées par leur accompagnement dans le sport ont été également magnifiées. Le super champion est reparti avec la somme de 1 million de Francs CFA. A cette occasion, le président sortant de l’association Jérôme Tiendrébéogo a officiellement remis le flambeau au président entrant Ibrahim Diallo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite