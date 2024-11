2e édition de la journée des communautés à Saaba : Les Bissa à l’honneur !

publicite

Les membres de l’association des femmes unies de Nioko1 (AFUN 1) ont organisé la 2e édition de la journée des communautés le samedi 2 novembre 2024 au sein de la cité SONATUR à Saaba. Pour cette édition, la communauté Bissa était à l’honneur.

Venues d’horizon divers, les membres de l’association des femmes unies de Nioko1 (AFUN 1) ont voulu à travers la journée des communautés renforcer la cohésion sociale entre les habitants de la cité. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « promotion du vivre ensemble pour lutter contre l’insécurité, notre résilience ».

Durant la journée, chaque communauté a exposé son identité culturelle à savoir des mets locaux, des objets d’art et culturel et des prestations de troupes de danse. La présidente du comité d’organisation, Safoura Yankiné, a expliqué que c’est une occasion de tisser des liens, d’échanger et de valoriser le patrimoine cultuelle.

« Dans un monde qui cherche souvent à nous diviser, nous avons l’opportunité de nous rassembler d’apprendre des uns et des autres, partager nos traditions, nos histoires et nos valeurs. Chaque communauté présente ici apporte une couleur unique à la toile de notre cohésion et c’est ce qui constitue notre capacité de résilience. A travers cette journée nous pouvons, non seulement découvrir les pas de danse, les délices culinaires de chaque communauté et de comprendre les profondeurs de nos traditions », a-t-elle indiqué.

Pour cette 2e édition, les communautés qui participent sont, entre autres, une dizaine de communautés nationales et des pays étrangers à savoir la Côte d’ivoire, le Niger et le Tchad.

Le Président de la délégation spécial de Saaba, Zakaria Kinda, a salué l’initiative. A l’écouter, si cette initiative est entreprise à tous les niveaux pour renforcer les liens sociaux, le Burkina Faso vaincra l’hydre terroriste. Il a fait savoir que la commune rurale de Saaba est « l’Afrique en miniature » car plusieurs communautés africaines vivent dans la localité.

En plus, Maimouna Soma, Présidente de l’association des femmes unies de Nioko1 (AFUN 1), a précisé que la journée des communautés est occasion de renforcer la cohésion sociale.

« Des gens qui quittent le matin et qui rentrent le soir pendant des mois qui n’arrivent pas à ce voir. Puisse se rencontrer et organiser quelque chose ensemble, c’est important. C’est une occasion de reconnaitre et de valoriser les multiples cultures, traditions et histoires. La diversité se manifeste ici à travers, l’art vestimentaire, la gastronomie, et la danse », a-t-elle relevé.

Elle a annoncé que désormais la journée des communautés sera une biennale. En perspective, la présidente a prônée une autonomie financière.

Egalement, Préjuce Nakoulma, ancien joueur international et invité d’honneur, a salué l’initiative.« Je me rend compte qu’à Saaba et dans la cité il y a des différentes ethnies et des pays voisins. J’aimerai que d’autres quartiers suivent cet exemple parce que ça va renforcer la solidarité entre les communautés. Ce sont des activités à encourager », a-t-il souligné.

Pour l’organisation de la 3e édition prévue pour novembre 2026, la communauté Bisa a passé le flambeau à la communauté tchadienne.

