SIAO 2024 : Un clap de fin et des récompenses

C’est le clap de fin pour la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO 2024). Une cérémonie de clôture de la biennale de l’artisanat africain a eu lieu en fin de soirée du 2 novembre 2024 à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla.

Il y avait un goût de satisfecit à la cérémonie de clôture du SIAO 2024, avec un zeste de récompense aux meilleurs festivaliers de la 17e édition de la biennale de l’artisanat africain à Ouagadougou. Le Premier ministre himself est là pour la cérémonie aux allures de fête d’au revoir et de récompense. Son porte-voix, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Serge Poda a assuré que la 17e édition du SIAO a tenu tous les paris.

“Cette édition a enregistré plus de 4 000 exposants, venus d’une trentaine de pays, de nombreux acheteurs et visiteurs professionnels, 524 journalistes et 94 médias accrédités, plus de 350 000 visiteurs grands publics enregistrés déjà au 5e jour du Salon”, se satisfait le ministre en charge du commerce. En plus de cela, un séminaire-atelier a été organisé pour recueillir des réflexions autour du SIAO.

La fête de l’artisanat fut belle, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Cependant, les participants du SIAO 2024 ne sont pas dits simplement au revoir. En effet, la cérémonie de clôture a été le lieu pour récompenser les artisans les plus méritants de la 17e édition.

Le Mali remporte le Grand Prix du Président du Faso, d’une valeur de 3 000 000 FCFA, plus un diplôme et un trophée. Le Mali est suivi du Niger qui remporte le deuxième prix d’une valeur de 2 000 000F CFA et du Burkina Faso qui occupe la troisième place de cette catégorie avec une somme de 1 500 000F CFA. La région des Hauts-Bassins remporte le premier prix du pôle des régions.

Elle repart avec la somme de 1 500 000 de FCFA, un trophée et un diplôme. Elle est suivie de celle des Cascades qui s’en sort avec 1 000 000 FCFA, et enfin la région du Nord qui repart avec le troisième prix d’une valeur de 750 000F CFA.

Plusieurs prix individuels ont été décernés également. Bangré Korgho avec sa machine « broyeur à fonction multiple » a été récompensé par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) à hauteur de 1 000 000 de francs CFA.

Les lampions se sont donc éteints de la plus belle des manières sur cette 17e édition du SIAO. Vivement l’édition prochaine en 2026.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

