Décortiqueuse polyvalente : Une machine made in Burkina qui bat et décortique presque toutes les céréales

Un Burkinabè fabrique une machine polyvalente à décortiquer et battre le riz, le maïs, le sorgho, le mil, le haricot et le soja. Cette seule machine capable de toutes ces prouesses est bien l’œuvre de l’autodidacte, El Hadj Issouf Bangré Korgho. Nous sommes allés dans son usine de fabrication pour voir l’essayage de la machine en présence d’un client.

La suite après cette publicité

C’est une machine polyvalente made in Burkina qui plus est fabriquée par un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Il a à son arc la conception de plusieurs machines agricoles et d’élevage, décortiqueuses, souffleuses d’arachide, broyeurs d’aliments pour bétail, torréfacteurs à gaz, broyeur-mélangeur vertical, broyeur polyvalent, égreneuse de maïs montée sur un taxi moto, égreneuse simple, Batteuse de polyvalente, etc.

El Hadj Isouf Bangré Korgho est un inventeur autodidacte et mérite burkinabè. Aujourd’hui c’est la décortiqueuse polyvalente que nous découvrons. Son nouveau bijou. La machine permet de décortiquer plusieurs tonnes de riz, de maïs, de riz, de soja, d’arachides, de niébé, etc. « De toutes les céréales existant au Burkina Faso seul le sésame qu’elle n’arrive pas à battre et à décortiquer », a fièrement présenté El hadj Issouf Korgho affectueusement appelé « Ladji Korgho ».

Mais ce n’est pas tout. La surprise du chef, la machine a deux modes de fonctionnement. Elle a été conçue pour fonctionner avec les moteurs simples que l’on trouve sur le marché, mais aussi avec un tracteur via une connexion par arbre que Ladji Korgho a fabriqué.

Dès que le tracteur est démarré, la décortiqueuse se met en marche et vous pouvez battre ou décortiquer plusieurs tonnes de riz ou de maïs en quelques heures.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

