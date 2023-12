13-Décembre : 25 ans après, le journaliste d’investigation Norbert Zongo toujours dans les cœurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude à la commémoration du 25e anniversaire du drame de Sapouy prévu le 13 décembre 2023, le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale contre la vie chère (CCVC) ont animé un point de presse le jeudi 7 décembre 2023 à Ouagadougou. Il était question de présenter les axes majeurs de la commémoration du 25e anniversaire de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du drame de Sapouy autrement dit de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et trois de ses compagnons, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale contre la vie chère (CCVC) ont dévoilé les activités commémoratives entrant dans le cadre de cet évènement.

Cette année, l’évènement se tiendra sous le thème « Pour le sacrifice suprême consenti pour les libertés, la défense des droits humains et la bonne gouvernance, poursuivons la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et de ses compagnons ».

Le président du collectif, par ailleurs président du Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme (MBDHP), Chrysogone Zougmoré, a dévoilé le programme de cette commémoration.

Il s’agit, entre autres, du dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Gounghin en hommage à Norbert Zongo et ses compagnons, un panel sous le thème « Respect des libertés et promotion de la bonne gouvernance comme facteurs de résilience dans le contexte actuel de crise sécuritaire », des assemblées générales, des conférences publiques et marches meetings.

« La commémoration du 25e anniversaire du drame de Sapouy intervient dans un contexte national marqué par l’approfondissement de la crise structurelle et multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso. Notre pays continue de subir les affres d’une guerre civile réactionnaire et injuste qui dure plus de 08 ans maintenant, avec son lot de drames et de désolations multiples et multiformes », a relevé Chrysogone Zougmoré.

En rappel, Norbert Zongo était un journaliste d’investigation et fondateur du journal l’Indépendant. Il a été assassiné le 13 décembre 1998 avec trois de ses compagnons à Sapouy. Le CODMPP et la CCVA lancent un appel à leurs militants et militantes et à l’ensemble de la population à se mobiliser pour faire des activités de ce 13 décembre 2023 un succès éclatant.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24



Écouter l’article

publicite