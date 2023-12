L’ONI lance l’opération « casier vide » pour les demandeurs de CNIB

publicite

L’Office national d’identification (ONI) a lancé le jeudi 7 décembre 2023 à Ouagadougou, l’opération « casier vide » afin d’évacuer les demandes en instance d’établissement de cartes d’identité nationale.

70 000 demandes en attente d’établissement de cartes d’identité nationale à évacuer en l’espace de 10 jours, c’est l’objectif visé par l’Office national d’identification (ONI) à travers une opération spéciale dénommée « casier vide ».

« Cette opération concerne les demandes qui sont en notre instance. C’est-à-dire les demandeurs qui sont venus se faire enrôler et pour une raison ou pour une autre, l’office n’a pas réussi à ce jour à leur produire une CNIB. C’est le sens de cette opération », a laissé entendre Parfait Louré, directeur général de l’ONI.

En outre, cette initiative répond à la nécessité d’optimiser et d’accélérer le processus de délivrance des cartes d’identité pour les citoyens burkinabè. C’est pourquoi le patron de l’office national de l’identification a tenu à rassurer l’opinion publique que son institution a la capacité de mener à bien cette opération.

« Nous sommes déjà à 6 000 demandes évacués. Nous n’avons pas pris les chiffres des 8 antennes. Donc vous comprendrez que si on fait environ 7 000 par jour, on peut évacuer les 70 000 en 10 jours. Pour la seule journée, nous sommes à 6 000. C’est pour dire que nous sommes largement au dessus de la moyenne et nous avons la capacité de tenir cet engagement », a fait savoir Parfait Louré.

En perspectives, la direction générale de l’ONI prévoit lancer en fin décembre une opération d’enrôlement afin d’aider tous ceux qui ont des difficultés à se procurer la CNIB.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

