Procès charbon fin : Le taux d’humidité questionné par le tribunal 

Le procès du Ministère public contre la société Essakane IAM Gold dans l’affaire Charbon fin s’est poursuivi ce vendredi 8 décembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1). Essakane était à la barre pour les questions de l’humidité.

A la suite de la présomption de la fraude en commercialisation de l’or, place à la prévention du « faux » selon le taux d’humidité déclaré par Essakane. Les différentes variations du taux d’humidité et la méthode d’échantillonnage ont été questionnées ce jour.

Sidi Abdoulaye, technicien principal à Essakane, a fait comprendre que les échantillons sont chauffés au four à 105 degré dans l’optique de sécher. Il a insisté que le taux d’humidité n’impacte pas sur la teneur de l’or.

Le parquet a relevé des différences avec les chiffres déclarés par Essakane, les experts judiciaires et l’expert du parquet. Sidi Abdoulaye a laissé entendre que le temps favorise l’évaporation de l’eau dans le charbon fin et également la méthode d’échantillonnage peut contribuer à donner des chiffres différents.

Par contre, le Parquet a souligné qu’il existe une ressemblance entre les taux proposés par les experts judiciaires et l’expert du parquet et qui est différente des données de la mine. De 25 à 12% selon les différents taux exposés par les deux experts. Blandine Kaboré, représentante pays de Essakane, a fait comprendre que le poids de l’échantillon pratiqué par la mine est de 3kg et celui de l’expert du parquet est de 80 grammes.

Elle a conclu que la différence de la méthode d’échantillonnage ne peut pas donner des données identiques. Invités à la barre, les experts judiciaires ont fait savoir que le plus important c’est la matière sèche. Me André Ouédraogo, avocat de l’Etat, a cherché à comprendre si l’humidité n’influence pas la teneur en or.

Sidi Abdoulaye a répondu par la négative. Me André Ouédraogo a demandé d’expliquer le fait que le taux de l’humidité de Essakane est plus élevé que les autres expertises. Blandine Kaboré représentante pays de Essakane, a indiqué que « nous avons communiqué le taux d’humidité que nous avons trouvé« . L’audience se poursuit.

