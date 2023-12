Dengue : Une opération de destruction des gites larvaires le 9 décembre 2023 sur toute l’étendue du territoire

publicite

Le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement a officiellement annoncé un Plan d’actions de mobilisation populaire pour contrer l’expansion de l’épidémie de la dengue, ce vendredi 8 décembre 2023, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse. La mise en œuvre de ce plan interviendra au travers d’un lancement officiel, le samedi 9 décembre 2023 dans les chefs-lieux des 13 régions du pays.

L’insalubrité, facteur favorisant l’expansion de l’épidémie de dengue selon le ministère de la santé et de l’hygiène publique, invite a été faite à l’ensemble de la population de garder les lieux privés et publics sains.

Dans cet élan, de manière participative avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment le ministère de la santé et de l’hygiène publique, le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement a élaboré un Plan d’actions de mobilisation populaire pour contrer l’expansion de l’épidémie de la dengue par une gestion écologiquement rationnelle des eaux usées et des déchets solides.

L’objectif global de ce plan, selon Boubakar Ilboudo, Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS), est de contribuer à la lutte antivectorielle par l’organisation d’une opération de destruction des gites larvaires sur toute l’étendue du territoire national, dont le lancement officiel interviendra le samedi 9 décembre 2023 dans les chefs-lieux des 13 régions.

Pour améliorer les performances dudit plan, a aussi fait savoir le DGESS, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation des populations sur la gestion durable des déchets et des eaux usées et la destruction des gites larvaires des moustiques de la dengue.

Plusieurs activités au programme

Plusieurs activités sous-tendent ce Plan d’actions de mobilisation populaire, a en outre fait noter Boubakar Ilboudo. « L’identification des sites à assainir (écoles, restaurants, marchés et yaars, lieux de cultes, églises, cités résidentielles, les centres de santé), l’identification des points de collecte par apports volontaires, susciter la réalisation des puisards domestiques, l’organisation avec les municipalités d’opérations de nettoyage des sites identifiés et l’enlèvement des déchets collectés et leur transport sur le site de traitement », a-t-il cité.

Pour Boukary Kaboré, Directeur général (DG) de la préservation de l’environnement, l’esprit du Plan d’actions, « c’est de susciter un éveil de conscience pour que l’ensemble de la population puissent s’impliquer ».

L’autre message de cette campagne, a renchéri Julienne Tiendrébéogo, Directrice générale de l’assainissement des eaux usées et excreta, « c’est inciter les ménages à travailler à réaliser des puisards au niveau de leurs domiciles ».

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

