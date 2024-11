Burkina Faso : La veille citoyenne de Bonheur-Ville sonne la mobilisation en soutien à la transition

publicite

À l’occasion de l’AN 2 de la gestion du pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré, la Planète des Jeunes Panafricanistes du Burkina Faso (PJP-BF), membre de la Confédération des Peuples de l’Alliance des États du Sahel CP-AES, en collaboration avec le Comité de Veille Citoyenne de Bonheur-Ville (CVC-BV), a organisé un meeting de soutien au Président du Faso suivi d’une distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables et déplacés internes, le samedi 2 novembre 2024 à Ouagadougou.

L’organisation du meeting par de la ville citoyenne de l’arrondissement N°7, en collaboration avec les partenaires PJP (planète des jeunes Panafricanistes) a pour but de manifester leur joie et leur adhésion aux initiatives présidentielles et gouvernementales et soutenir leur vision « pour un Burkina prospère et libéré du terrorisme ».

« Populations de Saonré, Bonheur-ville et environs, soyons en rassurées, nous avons à la tête de notre pays un homme d’État courageux, digne, honnête et intègre qui est accompagné par un gouvernement consciencieux, une équipe de vision et déterminée.

Nous louons leur programme stratégique bien élaboré et précis, ainsi que les réformes indispensables enclenchées avec des méthodes adaptées et maitrisées auxquelles nous souscrivons pleinement. Nous sommes rassurés du rétablissement très prochainement de la sécurité pour la relance de l’économie nationale qui conduira inéluctablement à l’éradication du chômage des jeunes », a prononcé Daouda Ouédraogo, président du Comité de Veille Citoyenne de Bonheur-Ville en abrégé CVC-BV face aux participants.

Alors, les populations de l’arrondissement 7 n’entendent pas rester en marge de l’histoire. Les raisons de ce soutien sont entre autres les efforts consentis pour les acquisitions d’armes et de matériels de pointe afin de sécuriser le territoire national, l’équipement conséquent des forces de défense et sécurité (FDS), les initiatives présidentielles pour la production agricole avec notamment le soutien du monde rural en intrants, semence et en tracteur pour booster l’agriculture, l’équipement conséquent des centres de santé, l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour les personnes vulnérables et la mise en opération de la clinique mobile, la réouverture d’usines, etc.

Pour ce qui est le cas spécifique de Bonheur-ville, l’acquisition des infrastructures scolaires ravive la population. « Bonheur-ville manquait d’infrastructures sociales notamment un lycée. C’est grâce à la transition que Bonheur-ville a eu le lycée. Aussi l’école primaire de Bonheur-ville était à 140 par classe mais grâce à ce gouvernement, nous avons pu décongestionner cet effectif », a confié Daouda Ouédraogo.

Mais l’acquisition d’un centre de santé est le cri de cœur des populations de Bonheur-ville. Pour une marque de solidarité, ce meeting a été une occasion pour la veille citoyenne de distribuer des kits scolaires aux enfants vulnérables et des enfants déplacés internes, dans l’arrondissement N°7.

Akim KY

Burkina 24

