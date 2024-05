Bisbilles autour d’un terrain à Bonheur-ville : Le Capitaine Ibrahim Traoré invité à mieux réexaminer le dossier

publicite

L’Association Toi et Moi, une association de veille citoyenne, a adressé une lettre ouverte au Capitaine Ibrahim Traoré. La lecture du contenu de cette dernière est intervenue le samedi 18 mai 2024 à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse. Contacté, Issouf Traoré, l’un des meneurs de l’association incriminée, donne sa version des faits.

En sa séance ordinaire du mercredi 8 mai 2024, a rappelé Saïd Ouattara, Secrétaire général (SG) de l’association Toi et Moi, le Conseil des ministres, au titre du ministère de l’économie, des finances et de la prospective, le gouvernement a adopté un rapport relatif à un projet de décret déclarant d’utilité publique urgente le projet de construction d’un établissement d’enseignement post-primaire et secondaire général à Bonheur-ville au secteur 31 dans l’arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou au profit du ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales.

L’adoption du décret, a-t-il expliqué, permet l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique en raison de manque et/ou une insuffisance d’infrastructures en vue de la construction d’un établissement post-primaire et secondaire général. S’il dit reconnaître cette prérogative de l’Etat en adoptant ce projet de décret, il a souhaité cependant, au travers de la présente lettre, « exposer succinctement les faits à l’origine de la crise savamment orchestrée par un groupe d’individus dans l’intention de faire déposséder une honnête citoyenne dans ses droits ».

La promotrice du projet de construction, a fait comprendre Saïd Ouattara, a bénéficié d’un terrain en 2017 suite à une succession provisoire suivant un arrêté du ministère de l’économie et des finances sur la base d’un dossier pour la réalisation d’un complexe scolaire privé. Et, a-t-il poursuivi, après avoir accompli toutes les formalités administratives aussi bien auprès des autorités communales que centrales, elle a été confrontée au refus de certains riverains, organisés au sein d’un comité dit de veille citoyenne non reconnu mené par Issouf Traoré, membre du Groupement de sécurité pénitentiaire (GSP), de voir démarrer le chantier de construction.

A l’en croire, le sieur Traoré et d’autres meneurs de l’association, se vantant de leurs relations avec des membres du gouvernement et même de certains proches du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, ont prédit cette décision issue du Conseil des ministres à savoir que « le terrain sera retiré quelque soit les décisions de justice ».

L’interpellation du Président de la Transition

Depuis cette décision du Conseil des ministres, l’association Toi et Moi dit se questionner. « Avec ce qui vient de se passer, faut-il croire qu’ils ont réussi leur pari ? Faut-il croire qu’ils ont fait jouer leurs relations pour que le dossier soit introduit en Conseil des ministres ?

Faut-il croire qu’ils sont parvenus à induire en erreur leurs relations en tronquant la réalité des faits ? Existe-il des impropres qui veulent salir l’orientation révolutionnaire de la transition ? Comment se fait-il qu’un dossier incomplet passe en Conseil des ministres pendant même que le propriétaire du terrain n’a aucunement été contacté au préalable ? Où est la vérité ? », s’est questionné le SG de l’association.

Pour l’association, seul le Capitaine Ibrahim Traoré, en qui elle avoue avoir toujours confiance, saura faire rétablir la vérité et la justice. « M. le Président, il est temps pour vous de prendre à bras-le-corps cette question pour faire jaillir votre autorité de vérité… M. le Président, nous ne demandons qu’une seule chose, l’établissement de la vérité sur ce cafouillage et coup de force… Ne permettez pas surtout qu’on utilise votre pouvoir à des fins inavouées… Nous avons foi en vous et espérons pouvoir vous atteindre à travers ces cris aux secours afin que nous puissions dormir en paix », a appelé Saïd Ouattara.

Contacté, Issouf Traoré, l’un des meneurs de l’association incriminée, dit ne pas se reconnaître en ces accusations proférées à leur encontre. Il invite en outre l’association Toi et Moi à saisir la justice si elle estime avoir déjà fait l’objet de menace de leur part.

Par ailleurs pour lui, il ne s’agit pas du même terrain. Parce que les superficies évoquées dans la décision du Conseil des ministres et dans la déclaration de l’association Toi et moi sont différentes. « Eux ils disent que leur terrain a une superficie de 17 692 m2. Mais le terrain que nous luttons, c’est un terrain de 35 000 m2. Est-ce qu’ils ne se sont pas trompés de terrain… Le décret pris parle d’un terrain de 35 000 m2… », a-t-il en somme laissé entendre.

