Acte de salubrité au cimetière de Tabtenga : « On ne peut pas être tout temps propre dehors et négliger ceux qui sont ici » (Zalia Yoda)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Des jeunes de plusieurs associations se sont réunis le dimanche 3 novembre 2024 pour une action de salubrité. Il s’est agi au cours de cette matinée de « désherber » le cimetière de Tabtenga de Ouagadougou. L’objectif était de rendre propre ce lieu afin de faciliter l’enterrement et le repos des morts.

La suite après cette publicité

Dans le but de rendre plus propre le lieu de repos de « nos morts », quatre associations se sont attaqués au cimetière de Tabtenga. Les jeunes de l’association Songtaaba beogo ninrayiga, l’association des jeunes Dynamiques pour le progrès de la notion, l’association la Chine populaire et l’association Delwende pour le Développement, ont nettoyé ce cimetière de près de 54 hectares selon leurs dires.

C’est dans la matinée du dimanche 3 novembre 2024 que ces jeunes munis de râteaux, de machettes sont venus à bout des hautes herbes dudit cimetière. « Si vous rentrez dans le cimetière, les herbes sont touffues et pour enterrer un mort c’est tout un problème. Quand il y a des herbes, ça peut servir de cachettes pour les délinquants sans oublier les serpents, les animaux qui peuvent se cacher pour faire du mal aux personnes. C’est au regard de cela qu’on a pris l’initiative de rendre le cimetière propre », a indiqué Daouda Guinko, président de l’association Songtaaba beogo ninrayiga.

Il a aussi fait savoir que ce devoir de citoyenneté s’inscrit au message que véhicule le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous pensons que le message qu’il donne, c’est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre pour contribuer vraiment au développement du patriotisme », a-t-il fait entendre. Venues pour appuyer les hommes à cette action de salubrité, les femmes ont également salué cette initiative.

Lire aussi : Ouagadougou : Une association nettoie le cimetière de Tabtenga

« On a décidé de laisser les salons, les salles climatisées au dehors (..) On ne peut pas être tout temps propre dehors et négligé ceux qui sont ici », a souligné Zalia Yoda. A l’endroit des autres associations et des Burkinabè, Daouda Guinko les a appelés à emboîter ce pas.

« Nous pensons que rendre plus propre les cimetières est aussi une priorité que nos dortoirs parce qu’à la fin nous viendrons ici et c’est pourquoi tout être humain et toute personne doit penser que c’est le lieu ou il se reposera définitivement. Nous invitons la population d’emboiter le même pas que nous venons de poser, ce n’est pas un travail payé en main mais c’est un travail qui sera récompensé par le bon Dieu », a-t-il expliqué.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite