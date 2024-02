Ouagadougou : Une association nettoie le cimetière de Tabtenga

publicite

L’association pour les jeunes combattants pour le progrès de la Nation a redonné, ce dimanche 11 février 2024, un coup de balai au cimetière de Tabtenga à Ouagadougou en organisant une journée de salubrité à ladite nécropole.

Les coups de râteaux, couteaux et autres ont raisonné au cimetière de Tabtenga de Ouagadougou, pas pour empêcher la quiétude des morts mais pour redonner un nouveau visage à cette nécropole pour le plaisir des riverains et des familles des défunts.

Cet acte de solidarité du genre, conduit par l’association pour les jeunes combattants pour le progrès de la Nation, a connu la participation de plusieurs jeunes issus d’autres associations. « On a fait essentiellement du désherbage pour créer plus de places au cimetière et aussi rendre encore plus joli cet endroit parce que s’il y a trop d’herbes, cela n’est pas joli », a signifié Soumaïla Dondassé, président de l’association.

« Nous nous sommes retrouvés ici pour nettoyer le cimetière de Tabtenga parce que nous sommes des jeunes qui se sont réunis en association et dont notre but est de contribuer au développement du pays », c’est ce qu’a ajouté Arsène Ouédraogo, le secrétaire général de l’association pour les jeunes combattants de la Nation. Il a tenu également à faire savoir que cet acte s’inscrit dans les missions de l’association qui est de contribuer au développement et assainir les voies périphériques.

Après cette journée de salubrité, l’association compte offrir des formations à la recherche d’emploi pour la jeunesse burkinabè. « Nous invitons la jeunesse à faire place au travail qu’à la paresse parce que dans les jours à venir, nous comptons mener des activités en ce sens. Il n’y a plus de jeu maintenant car il faut travailler à contribuer au développement du pays », a lancé comme appel le président de l’association.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

