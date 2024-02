« L’engagement communautaire, personne ne doit rester en marge de cela » (Raïssa Compaoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association « Ra yimi tõndo » a organisé un panel, le samedi 10 février 2024 à Ouagadougou, sous la thématique « Connecter les cœurs, construire des communautés : vers un impact durable ».

La suite après cette publicité

Le panel ténu par l’association « Ra yimi tõndo« , dans ses missions de contribution à la construction d’une société de paix et de solidarité, a permis aux participants d’échanger sur le thème « Connecter les cœurs, construire des communautés : vers un impact durable ».

Pour la présidente de l’association, Marthe Mila Kaboré, ce panel entre dans le cadre des activités organisées par l’association pour sensibiliser les citoyens en particulier les jeunes sur les actions humanitaires.

« Ce panel est une manière d’inviter certaines personnes qui œuvrent déjà dans l’humanitaire à venir partager leurs expériences aux personnes engagées de façon active et participative à venir nous montrer les valeurs de l’engagement communautaire.

L’objectif recherché, c’est d’amener tout un chacun à contribuer pour que nous puissions faire face au défi humanitaire qui est en face de nous aujourd’hui », a-t-elle indiqué. Selon les panelistes, l’initiative de l’association « Ra yimi tõndo » est à saluer et cela été l’occasion pour ces derniers d’inviter tous les citoyens à s’aider mutuellement, et ce, dans un esprit de fraternité afin de construire une communauté de paix durable.

« L’engagement communautaire, personne ne doit rester en marge de cela. Nous devons tous nous engager, être solidaires pour pouvoir soutenir chaque Burkinabè où qu’il soit. Avec la guerre que nous avons aujourd’hui, nous ne pourrons vaincre que si nous nous donnions la main », a dit Raïssa Compaoré, communicatrice et activiste humanitaire par ailleurs l’une des panelistes du jour.

En rappel, l’association « Ra yimi tõndo » est une association à but non lucratif créée en 2021 et elle œuvre pour un monde plus juste et solidaire.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite