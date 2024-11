Ouagadougou : L’équipe de CFFAO remporte la première édition de la coupe de la paix de l’arrondissement 7

publicite

0 Partages Partager Twitter

La coupe de la cohésion et le bon vivre ensemble de l’arrondissement 7 a connu son apothéose le dimanche 3 novembre 2024 à Ouagadougou. La finale a été remportée par l’équipe du Centre de Formation de Football Académique de Ouagadougou (CFFAO) par 2 buts à 0.

La suite après cette publicité

La finale de la première édition de la coupe de la cohésion et le bon vivre ensemble a opposé à l’équipe CFFAO et celle de Jeunesse Sportive Club du Burkina (JSCB). Elle a vu le sacre de l’équipe de CFFAO grâce à ses deux buts marqués à la deuxième période.

Cette compétition débutée en août 2024, a regroupé 10 équipes des 4 secteurs de l’arrondissement 7 et des équipes des forces de défense et de sécurité. Portée par le conseil national de la jeunesse, cette initiative visait à rassembler la jeunesse autour du sport pour la promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale symbole d’une paix durable.

Selon Abdoul Malgoubri, président du conseil de la jeunesse de l’arrondissement 7 et président du comité d’organisation, cette compétition avait pour but de réunir les jeunes autour du football pour faire la promotion de la paix et rendre hommage aux forces combattantes.

« L’objectif était de réunir les jeunes autour du sport, du football en particulier pour appeler tous les jeunes au vivre ensemble et rendre hommage à nos FDS et VDP qui travaillent jour et nuit pour que la paix revienne au Faso ici », a-t-il expliqué.

Cette initiative a bénéficié du soutien des premiers responsables de l’arrondissement 7 de Ouagadougou. Pour la présidente de la délégation spéciale et marraine de cette compétition, Marie Blanche Yougbaré/Yanra, le sport au-delà de l’aspect compétitif est un facteur de brassage et lance un appel à la jeunesse autour des autorités dans la marche vers la liberté.

« Nous saluons à sa juste valeur, cette activité. Le sport, au-delà de l’aspect compétitif, c’est un facteur de cohésion sociale et de brassage. Réunir les jeunes autour de ce sport, n’y a rien de tel qu’on puisse les soutenir. C’est aussi une manière d’accompagner nos FDS et VDP », a-t-elle souligné.

Au palmarès de cette édition, l’équipe de CFFAO est repartie avec une somme de 50 000 F CFA, un trophée, un jeu de maillot plus un ballon. L’équipe JSCB occupe la deuxième place et s’est en sorti avec une somme de 30 000 FCFA plus un ballon et équipe de Kiswendsida ferme la marche du podium.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite