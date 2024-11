Tour cycliste international du Faso : Le Chef de l’Etat salue l’amitié et la fraternité des pays participants

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, le lundi 4 novembre 2024, les cyclistes ayant pris part à la 35e édition du Tour cycliste international du Faso. Ils sont originaires de neuf pays à savoir le Burkina Faso, la Belgique, le Bénin, le Cameroun, le Ghana, la Hollande, le Mali, le Maroc et la Russie.

Le Chef de l’Etat, qui a déclaré avoir suivi de bout en bout les différentes étapes, a salué la bonne tenue de cette édition du Tour du Faso. « Nous avons pu réunir les conditions de sécurité nécessaires. Je rends un hommage aux Forces de défense et de sécurité qui ont tout mis en œuvre pour que tout se déroule très bien. Félicitations au Comité d’organisation qui, malgré quelques contraintes, a pu avec professionnalisme, assurer jusqu’au bout », s’est réjoui le Président du Faso.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a saisi l’occasion pour traduire sa reconnaissance et ses félicitations à toutes les équipes venues d’Europe, d’Afrique du Nord, d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest.

« Merci pour l’amitié et la fraternité. Désormais vous êtes des ambassadeurs du Burkina Faso dans vos zones et vos pays respectifs. Contrairement à ce qui se dit que le Burkina Faso est infréquentable, vous avez pu constater. Vous avez parcouru et traversé le pays d’Est à l’Ouest, du Nord au Sud », a indiqué le Chef de l’Etat qui a ajouté : « A partir de cet instant, le Burkina Faso, c’est chez vous. Vous viendrez quand vous voulez et nous prendrons toutes les mesures pour faciliter votre séjour. Désormais, il en sera ainsi ».

Tour à tour, les représentants des différentes équipes ont exprimé leur reconnaissance au Président du Faso pour son implication qui a favorisé la réussite de l’édition 2024 du Tour cycliste international du Faso. Ils ont salué la qualité de l’organisation, le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité sur les routes du tour et la résilience du peuple burkinabè. « Le Burkina Faso est bien fréquentable. J’ai personnellement visité des villages avec des populations très sympathiques et une sécurité au top », a témoigné le directeur sportif de l’équipe hollandaise, Alami Marrouni ABDEL ALI.

Pour le cycliste Tomas DE NEVE de la Belgique, victime d’une chute mais bien pris en charge, l’édition 2024 du Tour du Faso a été une belle expérience. Il a soutenu que contrairement à ce qui se dit, le Burkina Faso demeure une destination à ne pas manquer.

La 35e édition du Tour cycliste international du Faso s’est achevée le dimanche 03 novembre 2024 avec le sacre du Marocain, Mohcine El KOURAJI, maillot jaune du leader de cette édition.

