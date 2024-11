Coopération : L’ambassadeur des Etats-Unis et le Chef de la diplomatie burkinabè échangent sur le renforcement de l’axe Ouagadougou-Washington

publicite

Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a reçu le lundi 4 novembre 2024, Joan Marie LOCKARD, ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso.

Il était question de revisiter les points de la coopération entre les deux pays, de s’accorder sur la vision des autorités burkinabé, ainsi que des questions prioritaires de développement au Burkina Faso.

Selon la diplomatie américaine, cette visite s’inscrit dans la suite d’une démarche d’écoute, afin de mieux comprendre la situation réelle du Burkina Faso, et pouvoir transmettre les vraies informations au niveau de Washington pour les perspectives d’accompagnement, dans un contexte de changement imminent à la tête des Etats-Unis avec l’élection présidentielle de ce 05 novembre 2024.

Karamoko Jean Marie TRAORE a apprécié cette démarche, tout en indiquant que c’est ce que les autorités burkinabè attendent des partenaires, en lieu et place des informations fournies par des sources qui sont elles-mêmes sous-informées ou mal-informées.

Il a donc indiqué que le souhait vis-à-vis des partenaires, est que ceux-ci viennent toujours à la bonne source pour s’informer, qu’ils évitent les programmes préconçus, qu’ils prennent en compte les besoins exprimés par le Burkina Faso, et qu’ils misent sur des appuis qui puissent aider à combattre les causes de l’insécurité et non les conséquences.

Répondant aux questions d’éclaircissement de madame l’ambassadeur, il lui a partagé des informations sur la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso, ainsi que les efforts consentis par les forces combattantes sur le terrain pour relever des défis sécuritaires, mais aussi des défis sociaux dans des domaines tels que l’éducation et la santé, tout en déplorant que ces acquis ne soient pas relayés par certaines sources d’informations.

Les deux personnalités se sont quittées avec l’engagement de maintenir une communication permanente, afin de toujours avoir des informations de part et d’autre, et maintenir une bonne ambiance de coopération entre le Burkina Faso et les Etats-Unis.

Source : DCRP/MAECR-BE

