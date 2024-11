Présidentielle aux USA : Le président français Emmanuel Macron félicite Donald Trump pour sa victoire et se dit prêt à travailler avec lui

publicite

« Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes.

Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité », a-t-il réagi via son compte officiel X (ex Twitter) ce 6 novembre 2024.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

