Ouagadougou accueille du 14 au 16 novembre 2024 un colloque international sur la pratique de l’information et de la communication

En prélude à l’organisation d’un colloque international sur les pratiques de l’information et de la communication prévu du 14 au 16 novembre 2024 à Ouagadougou, les premiers responsables du Laboratoire de Recherche Médias et Communications Organisationnelles (LAMCO) ont animé une conférence de presse le 05 novembre 2024 à Ouagadougou. Il s’agissait d’annoncer les couleurs de l’évènement qui se tiendra à l’université Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou sous le thème « Les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutations ».

Le projet de ce rendez-vous scientifique est porté par le Laboratoire de recherche Médias et Communications Organisationnelles (LAMCO) de l’Institut Panafricain d’Études et de Recherches sur les Médias de l’Information et de la Communication (IPERMIC) de l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou.

Le colloque vise à réunir des chercheurs et des professionnels du domaine des systèmes d’information et de la communication autour des pratiques de l’information dans les sociétés actuelles.

Selon Docteur Firmin Gouba, directeur du laboratoire LAMCO et président du comité d’organisation, ce colloque est une tribune pour les chercheurs et acteurs du domaine d’échanger sur les mutations sociales en cours sur les formes d’information et de communication.

« L’objectif général du colloque est de permettre aux chercheurs et professionnels du domaine de l’information et de la communication de se réunir pour échanger sur les mutations sociétales en cours et leurs influences sur les formes d’information », a-t-il indiqué.

Les nouvelles formes de productivité, de circulation et de consommation de l’information, les nouveaux modes d’expression citoyenne : facteurs de promotion de la désinformation ou de la parole publique, les défis de la gouvernance des entreprises et des organisations face aux réseaux sociaux numériques, contexte de crise et appel à une réinvention des métiers de l’information et de la communication constituent les 4 axes majeurs de ces trois jours de réflexion entre le monde universitaire et professionnels.

Ce colloque international va regrouper 250 participants de plusieurs pays à savoir le Bénin, Cameroun, la Côte d’Ivoire, la France, du Gabon, du Maroc, du Togo, du Congo et du Burkina Faso.

Amidou OUEDRAOGO et Rabiatou ZABRE (Stagiaire)

Pour Burkina 24

