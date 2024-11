Burkina Faso : Le Haut Conseil National de la Recherche Scientifique tient sa session de l’année

publicite

Les membres du Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation tiennent leur session ordinaire de l’année, le jeudi 7 novembre 2024, à Ouagadougou. Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, Premier Ministre, Chef du gouvernement a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux.

Le Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation est chargé de donner son avis motivé sur tous les grands choix de la politique scientifique, technologique et de l’innovation et le suivi de la politique nationale en la matière, de proposer les grandes orientations et les stratégies pour la formulation de la politique nationale et internationale en matière de recherche scientifique et de l’innovation, de faire des recommandations pour répondre aux besoins en ressources humaines, matérielles et financières des différents acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation.

Le ministre en charge de l’enseignement supérieur, Pr Adjima Thombiano, qui a livré le discours du premier ministre, Me Kyelem de Tambèla, a confié que face aux nombreux défis de l’heure, le Burkina Faso a opté pour des solutions pérennes et endogènes pour mieux juguler les défis auxquels il est confronté pour amorcer un développement socioéconomique durable.

«A travers des actions multiformes posées, la finalité est de préserver la souveraineté de l’Etat tout en permettant à nos populations de vivre dignement et en parfaite harmonie entre elles et avec la nature. Il importe que les chercheurs et innovateurs nous proposent des réponses scientifiques et/ou technologiques aux problèmes qui minent notre développement. C’est ainsi que la recherche contribuera à ouvrir la voie du développement durable dans tous les secteurs», a-t-il souligné.

Cette session se tient sous le thème « Mécanisme de transfert des résultats de la recherche : enjeux et perspectives des financements ». Et de l’avis du Pr Adjima Thombiano, la science et l’innovation ne peuvent apporter une réponse efficace aux défis socioéconomiques sans un financement interne conséquent.

«Bien que l’état se soit engagé à financer la recherche à hauteur de 1% du PIB, des défis restent à relever. Des instruments ont été mis en place, et sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat, le gouvernent a engagé les différentes entreprises et sociétés, les investisseurs, à soutenir financièrement et de façon conséquente la recherche et la formation d’une élite qualifiée dans les secteurs clés du développement», a-t-il renchéri.

Pr Thombiano a ajouté que le monde scientifique burkinabè regorge d’hommes et de femmes compétents et talentueux, en témoigne l’importante contribution de la recherche au développement endogène notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la santé.

Aussi, cette session a-t-elle servi de cadre d’installation des membres du Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation issus de plusieurs institutions de l’État.

