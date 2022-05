3e session ordinaire du HCNRSI : Le défi sécuritaire en ligne de mire

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Frédéric Ouattara, a présidé, au nom du Premier ministre, ce jeudi 19 mai 2022 à l’Université Joseph Ki-Zerbo, la cérémonie d’ouverture de la 3e session ordinaire du Haut conseil national de la recherche scientifique et de l’innovation (HCNRSI).

Le Haut conseil national de la recherche scientifique et de l’innovation (HCNRSI), pour sa 3e session ordinaire, a décidé de se pencher sur les défis sécuritaires au Burkina Faso. D’où le choix du thème : « Défis sécuritaires au Burkina Faso : rôle de la recherche scientifique ».

Selon le Pr Rabiou Cissé, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, l’objectif de cette session « est de proposer des recommandations et des orientations en matière scientifique et d’innovation ».

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, président de ce haut conseil et président de la cérémonie d’ouverture de la session, a été représenté par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Frédéric Ouattara.

« Les solutions aux défis sécuritaires sont multiformes. Et la recherche, pour nous, est un pan important qui va solutionner dans tous les domaines pour le Burkina Faso à cet effet », a-t-il de facto indiqué.

Sur un état des lieux de la recherche scientifique au Burkina Faso, « de façon générale, on se porte bien. Nous sommes au-devant de beaucoup de recherches en matière de transition (transformations génétiques, biotechnologies…) », a-t-il fait savoir.

Il a aussi noté des acquis depuis les sessions précédentes. « Il y a des acquis parce que les éditions précédentes étaient centrées sur des recherches au développement. Cette fois-ci, on va s’orienter essentiellement vers la sécurité », a-t-il dit.

Le HCNRSI est une instance nationale de prospective, de réflexion et de concertation en matière de recherche et de technologie. Il est chargé, entre autres, de donner son avis motivé sur tous les grands choix de la politique scientifique, technologique et de l’innovation et le suivi de la politique nationale en la matière.

