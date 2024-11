Civisme et patriotisme en milieu scolaire : Une équipe pluridisciplinaire pour inculquer l’esprit patriotique

publicite

Le gouvernement burkinabè à travers le ministère de la sécurité a entamé des séances de sensibilisation au profit des élèves et étudiants de la région du Centre. Lancée, ce jeudi 07 novembre 2024 au lycée municipal Rimvougré, cette séance de sensibilisation s’étant sur l’ensemble des établissements des 12 arrondissements et les 6 communes rurales de la région du Centre jusqu’au 25 novembre 2024.

C’est une équipe pluridisciplinaire composée des agents de la sécurité intérieure, de la police nationale, de la Gendarmerie nationale, du secrétariat permanent de la lutte contre la drogue de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, de la Brigade nationale de lutte contre la cybercriminalité, qui a été déployée sur l’ensemble des établissements de la région du Centre afin de mener la sensibilisation sur le civisme et le patriotisme.

Dans un contexte de lutte contre l’insécurité, le gouvernement à travers le ministère de la sécurité a jugé nécessaire d’intensifier des sensibilisations au profit des élèves et étudiants, dans le but d’inculquer en eux l’esprit patriotique. « Nous devons enseigner les bons comportements que les élèves et étudiants doivent observer. Que ce soit l’école ou l’université, ce sont des cadres par excellence ou on doit prôner les bonnes valeurs. Notre souhait est que ces sensibilisations profitent au maximum aux élèves et aux étudiants », a indiqué Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du Centre.

Le Commissaire de police Daouda Sawadogo en service à la Direction générale de la sécurité intérieure, a signifié qu’il sera question d’aborder des sujets qui vont susciter l’engagement patriotique au niveau des élèves, mais aussi, définir leur rôle dans les missions de reconquête du territoire national. En plus, dit-il, les règles de la circulation routière, les méfaits des stupéfiants en milieu scolaire, etc. seront donc rappelés aux élèves.

Puisqu’il y a nécessité, YAI Aminata Marie Nagoulé, la proviseure du lycée Rimvougré se réjouit du choix de son établissement pour le lancement des activités de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme. « Il faut bien que les enfants soient outillés en matière de civisme et du patriotisme pour pouvoir être des Hommes de demain », a-t-elle souligné.

Aujourd’hui, il n’est plus question de permettre à l’incivisme de sévir en milieu scolaire selon le gouverneur du Centre. Ces sensibilisations, en prélude aux fins d’années marquées souvent par des actes inciviques au niveau de la jeunesse, ont donc toutes leur importance. C’est le lieu pour Abdoulaye Bassinga d’interpeller l’ensemble de la population du Centre à adopter une culture de citoyenneté et de patriotisme. « L’exemple, c’est la plus belle forme de responsabilité parentale », a-t-il fini.

Akim KY

Burkina 24

