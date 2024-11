Les P’tits poètes : Un concours pour cultiver les enfants et protéger la planète

publicite

C’est bientôt la 7e édition du concours “Les P’tits Poètes”. Les organisateurs à savoir Oméga médias et ses partenaires sont déjà dans les starting-blocks. Ils ont annoncé la tenue de l’événement tant attendu par les tout-petits au cours d’une conférence de presse le 6 novembre 2024.

“La protection de l’environnement”. C’est sous ce thème que des enfants âgés de 5 à 12 ans vont rivaliser de lettres sous la houlette du concours “Les P’tits Poètes” organisés par Oméga médias avec ses partenaires. La finale de ce concours a déjà une date et c’est le 21 décembre 2024. Mais avant, il faut passer par les castings qui commencent le 16 novembre 2024.

La date limite des inscriptions est prévue pour le 10 novembre 2024. Selon la promotrice Sali Touré, pour participer, il faut avoir entre 5 et 12 ans, il faut avoir une autorisation parentale et passer le casting qui va servir de lieu pour détecter les participants les plus éloquents et les plus aptes à participer à la compétition.

Cette compétition à entendre le Directeur général de Oméga médias, Adam’s Kaled Ouédraogo, a pour objectif de “susciter la créativité des tout-petits, les amener à appréhender un certain nombre de thématiques concernant leur vie quotidienne.

Les amener dans une saine émulation à se dépasser”. Nestlé Burkina à travers la marque Nido a donc décidé d’associer son image à l’activité. Oumar Kané, représentant de Nestlé à la conférence de presse, avoue que sa structure se reconnaît dans le thème et dans l’esprit de la compétition.

“C’est avec plaisir qu’on va accompagner cette initiative surtout avec cette thématique. La nutrition, la protection de la planète, ce sont des axes d’intervention de notre structure.

On est engagée pour la planète, nous devons protéger notre planète. La meilleure manière pour nous d’impacter, c’est à travers les enfants. P’tits poètes, c’est un canal pour mieux passer le message de la protection de la nature”, a-t-il expliqué.

Aussi a-t-il renchéri : “notre marque a une fonction immunitaire, une fonction de croissance et une fonction qui permet aux enfants de renforcer leur mental et cette compétition va dans ce sens”. Même son de cloche pour la marraine Kadidia Koussoubé . “C’est un honneur pour moi d’être marraine d’une telle compétition surtout que la thématique porte sur la protection de l’environnement. La poésie est un puissant moyen pour sensibiliser à la protection de la planète surtout chez les tout petits qui représentent l’avenir”.

Rendez-vous est donc donné au 21 décembre 2024 pour connaître à quelle hauteur peut arriver le génie poétique des enfants. Il faut rappeler que plusieurs lots de kits scolaires, des vélos et plusieurs gadgets attendent les enfants les plus méritants.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

