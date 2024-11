Refondation, sécurité et développement : Le Premier ministre invite les chercheurs à se pencher sur les priorités du Burkina Faso

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présidé ce jeudi 07 novembre 2024, à Ouagadougou, la session ordinaire de l’Assemblée générale du Haut conseil national de la Recherche scientifique et de l’Innovation (HCNRSI). A cette occasion, il a invité les chercheurs à se pencher sur les priorités du Burkina Faso qui sont la refondation, la sécurité et le développement.

« Mécanisme de transfert des résultats de la recherche : enjeux et perspectives des financements », tel était le thème de la session ordinaire de l’Assemblée générale du Haut conseil national de la Recherche scientifique et de l’Innovation (HCNRSI).

Une cérémonie qui a vu également l’installation officielle des 78 nouveaux membres de cette instance. Ceux-ci ont pour missions, entre autres, de proposer les grandes orientations et les stratégies pour la formulation de la politique nationale en matière scientifique et de l’innovation, faire des recommandations pour répondre aux besoins en ressources humaines, matérielles et financières des différents acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation.

Lors des travaux, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a relevé une insuffisance d’implication des chercheurs à proposer des solutions concrètes sur les priorités du Burkina Faso, notamment la sécurité, la refondation et le développement afin d’impacter la société. Au niveau sécuritaire par exemple, le Chef du Gouvernement a indiqué l’inaction des chercheurs à proposer de solutions pratiques.

« Actuellement, nous achetons des drones, surtout des drones turcs, Akinshi. Au Burkina Faso, jusque-là, on n’a pas vu un chercheur qui nous a proposé des drones. Jusque-là, on n’a pas vu un chercheur qui nous a proposé une méthode de fabrique de drones », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a révélé que des artisans burkinabè ont proposé des matériels de combat qu’ils ont conçus localement pour renforcer le matériel militaire. En exemple, il a cité un VDP de Boulsa qui a fabriqué un char de combat ressemblant au char T34 russe. Il a aussi fait cas de l’inaction des chercheurs au niveau de la refondation.

« Cela fait depuis longtemps que nous parlons de refondation. Nous n’avons pas encore vu des propositions de nos chercheurs. On a fait plusieurs constitutions au Burkina Faso, sans aucune recherche », a-t-il déploré.

Pour ce qui est de la question du développement, Dr Kyélem de Tambèla a fait remarquer la non implication des chercheurs pour proposer des solutions, en vue de pallier les problèmes telles que les inondations. En outre, sur la question de financements de la recherche, le Premier ministre a fustigé certains chercheurs qui sont dans la recherche par carriérisme.

« Ils sont dans la recherche par carriérisme, c’est-à-dire, ils veulent avancer, avoir un grade, avoir plus de rémunérations, plus d’indemnités, et non par vocation », a-t-il soutenu. Et de poursuivre : « Les financements, c’est important, mais ce n’est pas l’essentiel. Les premiers inventeurs n’ont pas eu de financement. Si nous prenons l’exemple d’Emmanuel Kant, celui-ci a mené ses recherches sans jamais quitter sa ville natale et sans financement. C’est à cause de la qualité de ses recherches qu’on a fini par le prendre dans les universités ».

Source : DCRP/Primature

