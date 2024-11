La nuit du football féminin acte II : Les acteurs du sport roi version féminine célébrés

publicite

Le football féminin burkinabè est en plein essor ces dernières années. Pour soutenir cet élan, une jeune équipe organisée autour de la structure Aïsport, a mis en place la nuit du football pour célébrer les acteurs qui se démarquent dans le domaine du football version féminine. La deuxième édition de la nuit du football féminin a récompensé joueuses, entraineurs, clubs, communicateurs, etc. le vendredi 08 novembre 2024 à Ouagadougou.

La deuxième édition de la nuit du football féminin a célébré les exploits, mérites et les victoires des acteurs du football féminin. Des trophées, des gadgets, ont été ont été remis en guise de reconnaissance aux lauréats qui se sont illustrés lors de la saison 2023-2024 dans le domaine du football féminin.

Le Jury a donc choisi les lauréats sur la base des statistiques individuels comme les buts marqués, les passes décisives, l’impact de la joueuse sur l’évolution du groupe et le résultat collectif, le fairplay, etc.

Déborah Guira, une joueuse de l’Étincelle est montée sur le graal en remportant la catégorie Football Féminin Or saison 2023-2024. Aussi son entraineur Sawadogo Pascal s’est illustré dans la catégorie meilleurs entraineur de la saison. « Je pense que c’est la consécration de toute l’équipe d’abord.

Nous, nous sommes des entraineurs, nous donnons le rythme, des tactiques, sur le terrain mais au fond, ce sont les joueuses qui finissent les actions au fond du filet et qui défendent. Assister à une telle cérémonie prouve que ce que nous faisons intéresser des gens et des gens sont prêts à sacrifier leur temps et leur moyen pour nous faire une reconnaissance », a-t-il exprimé.

Cette deuxième édition de la nuit du Football féminin est non seulement une édition de résilience mais aussi de consolidation des acquis pour la bataille pour le développement du football féminin, selon la promotrice Bal Aicha Zerbo/Ouiya.

« Notre mission est de valoriser nos talents nationaux, internationaux, et aussi l’ensemble des acteurs qui travaillent dans l’ombre pour donner vie et une place importante au football féminin. Longtemps relayé au second rang des choix positifs, le football féminin est aujourd’hui, un tremplin pour la formation de nos sportives et le rayonnement de notre drapeau à l’international », a-t-elle fait entendre.

A l’entendre, il y a des exploits qui méritent d’être célébrés. Bal Aicha Zerbo/Ouiya en veut pour preuves, les récentes participations des étalons dames aux compétitions sous-régionales et internationales, les bruyantes prestations de certaines joueuses dans les clubs à l’international, la tenue du championnat féminin D1, D2, D3 sous le magistère de la League du football féminin.

Le Parrain de l’édition, Tidiane Barry, Directeur général de IAM Gold Essakan SA a trouvé pertinent d’associer l’image de son entreprise a cette activité qui prône l’excellence féminine dans le football. « Cette valorisation du football au féminin, s’inscrit en droite ligne dans la promotion du genre qui occupe une place de choix dans la politique de notre entreprise », a confié son porte-parole.

Aussi, le Président de la cérémonie de reconnaissance des acteurs du football féminin acte II, le Commandant Karim Souabo, Directeur général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs a souligné que cette initiative est une première au Burkina tout en demandant aux partenaires de soutenir l’ initiative afin qu’elle puisse perdurer. Aussi, il n’a pas manqué d’exhorter les joueuses à l’abnégation dans leur discipline.

Akim KY

Burkina 24

