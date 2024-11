France : La diaspora burkinabè organise la 1ère édition du Forum de l’entrepreneuriat

publicite

Le Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat de la diaspora burkinabè (FEED) s’est tenu du 8 au 9 novembre 2024, en France. Environ 300 personnes y ont pris part.

Consolider les liens professionnels entre Burkinabè de la France et d’ailleurs, faire une connexion entre les entreprises de la diaspora et celles du Burkina Faso, faire du FEED un cadre de service et de produits destinés à la diaspora sont les 3 grandes axes du Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat de la diaspora Burkinabè dont la première édition s’est tenue le samedi 9 novembre 2024.

Pour Rachid Congo, président du comité d’organisation du Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat de la diaspora (FEED), ce forum est un cadre dédié à la diaspora burkinabè afin de promouvoir les activités.

Cette première édition était ponctué par des conférences inspirantes : parcours vers l’industrialisation, stratégies de leadership à l’international, outils pour l’entrepreneuriat en France et au-delà. Des tables rondes : Partage d’expériences de réussite, intégration socio-professionnelle, investissement, IA et IT.

Et des expositions à travers les stands et produits de la diaspora burkinabè. Environ 300 personnes y ont pris part. Venus du Burkina et d’un peu partout en Europe à savoir la Belgique, l’Allemagne et l’Italie, les participants se disent satisfaits.

Pour Harouna Zongo, Burkinabè vivant en Belgique, Patron de WENAM SRL (un secteur regroupant le transport, la logistique, la restauration et l’interprétariat), le FEED est un bon cadre de retrouvailles en famille, d’échanges et de partages.

« Ce Forum est un cadre pour renforcer notre réseautage pour qu’ensemble on puisse réfléchir sur comment faire des partenariats entre nos structures en Europe. Et de voir comment ces partenariats peuvent nous conduire à développer les projets au Burkina Faso« , dit-il.

Le patron de WENAM a ajouté que le Burkina Faso peut être fier de savoir que du côté de l’Europe, il a ses fils et filles qui excellent dans différents domaines et qui peuvent être des références pour le pays des Hommes intègres.

Saly OUATTARA

Burkina 24

