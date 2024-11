Forum national sur la gouvernance de l’internet : La construction d’un avenir numérique multipartite au cœur des échanges

publicite

En prélude à la 11ème édition du Forum national sur la gouvernance de l’internet, il s’est tenu une conférence publique le jeudi 14 novembre 2024 à Ouagadougou. Les échanges ont porté autour du thème « Construire notre avenir numérique multipartite ».

Le Forum national sur la gouvernance de l’internet est une plateforme qui réunit différents acteurs intervenants dans le domaine du numérique. Son objectif est de favoriser les échanges afin de déceler les défis et les opportunités du moment. 11ème du genre, le thème des échanges a porté sur « Construire notre avenir numérique multipartite ».

Selon Hermann Ouédraogo, président de l’initiative pour la gouvernance de l’internet au Burkina Faso, le choix du thème souligne l’engagement à bâtir collectivement un avenir numérique inclusif.

Il a ajouté que des sujets tels que le renforcement de la constitution numérique, à la paix et au développement au Burkina Faso, les défis et opportunités de l’inclusion numérique, les enjeux de la gouvernance multipartite de l’internet et comment équilibré les risques entre l’innovation et la transformation numérique seront traité au cour du panel.

« Le numérique est en plein expansion au Burkina Faso comme partout ailleurs dans le monde. Nous sommes témoins d’une transformation sans précédent qui touche non seulement nos modes de vie mais également nos modèles économiques et nos gouvernances publiques. Cette mutation rapide impose un dialogue permanent et une approche collaborative pour anticiper et surmonter les défis complexes auxquels nous faisons face dans notre transition numérique », a-t-il argué.

En outre, il a assuré que des recommandations concrètes seront formulées afin de guider les décisions sur les politiques et les actions sur l’internet au Burkina Faso. Par ailleurs, Claver Kabré conseiller technique du président de l’assemblée législative de transition a souligné le bien-fondé du forum qui est une occasion de rassembler toutes les parties prenantes afin de trouver des pistes de solutions pour une transition numérique et harmonieuse pour la nation.

« Le numérique propose avec une très grande acuité les défis les plus emblématiques de notre ère. Autant il y a des défis très importants qui en découlent tels que l’intelligence artificielle, la Blockchain, la biométrie. Il y a aussi que l’internet est un milieu de développement de la délinquance.

Donc il faut un encadrement juridique et c’est à ce niveau que l’assemblée intervient pour non seulement protéger les producteurs et les consommateurs pour qu’on puisse tirer un meilleur profit d’intérêt tout en réduisant au maximum les méfaits », a-t-il notifié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

