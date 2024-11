Communiqué : RECENSEMENT DES OUVRAGES ET DE LA CLIENTÈLE DE LA SONABEL : LA PHASE PILOTE LANCÉE À GOUNGHIN

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Directeur général de la SONABEL M. Souleymane OUEDRAOGO a procédé au lancement officiel de la phase pilote du recensement des ouvrages et de la clientèle de la SONABEL ce 15 novembre à Gounghin.

La suite après cette publicité

Cette opération qui se déroulera du 15 novembre au 22 décembre 2024 vise à mettre à jour les informations sur la clientèle afin d’améliorer la qualité de service, d’optimiser la gestion des ouvrages de distribution et d’assurer une transition vers un réseau électrique plus moderne.

L’opération est assurée par des agents recenseurs munis de badges personnalisés et dûment mandatés par la SONABEL et ses partenaires ATOS et Eburtis. Ces agents sillonneront les domiciles et les artères du quartier Gounghin de Ouagadougou pour recueillir les informations y afférentes.

Les résultats et recommandations de la phase pilote permettront d’améliorer la prochaine étape de l’opération qui va concerner l’ensemble de la clientèle sur toute l’étendue du territoire national.

Le DG a traduit ses vifs encouragements à l’ensemble des acteurs de cette opération tout en invitant la clientèle du quartier Gounghin à une adhésion massive à cette opération

SONABEL, ensemble au service d’une grande ambition !

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite