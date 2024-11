Ouagadougou : Clap de fin des activités du colloque international sur les pratiques de l’information et de la communication

publicite

Le colloque international sur les pratiques de l’information et de la communication a refermé ses portes le 16 novembre 2024 à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou.

Débuté le 14 novembre 2024 à Ouagadougou, le colloque international sur les pratiques de l’information et de la communication a refermé ses portes le 16 novembre 2024 sur une note de satisfaction du comité d’organisation.

Cette rencontre, entre chercheurs et professionnels des médias, portée par le Laboratoire Médias et Communication (LAMCO) de l’université Joseph Ki-Zerbo a permis de mener des discussions autour de plusieurs thématiques.

Selon le président du laboratoire, Docteur Firmin Gouba, le bilan de ces trois jours est positif et indique qu’en temps de guerre, la communication et l’information sont indispensables pour une meilleure gestion.

« Le bilan est globalement positif et on a enregistré la participation des collègues de 8 pays africains et européens. Les débats ont été à la hauteur. La communication et l’information sont des ressources indispensables et incontournables pour la meilleure gestion de la situation dans laquelle nous sommes. Et cet outil doit être laissé à la charge des professionnels mais pas à tout le monde », a-t-il indiqué.

Au total, 52 communications ont été présentées par les panelistes devant environ 700 participants. Professeur Gabin Korbéogo, directeur de l’école doctorale Lettres Sciences Humaines et Communication (LESCHO), a souligné que ce colloque marque une étape importante dans leurs missions de contribution à la transformation de la société par la recherche scientifique et l’innovation.

« Ce colloque marque une étape importante dans la mission que nous nous sommes fixée : celle de contribuer activement à la transformation de notre société par la recherche scientifique et l’innovation. Nous espérons que les idées et collaborations qui ont émergé au cours de ces trois jours trouveront des prolongements concrets dans vos travaux et vos actions » a-t-il déclaré.

En rappel, les activités de ce colloque international se sont déroulées sous le thème « les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutations ». Et rendez-vous est pris en 2025 pour une autre rencontre scientifique.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

