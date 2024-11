Renforcement de la résilience : Le PUDTR fait un investissement de près de 28 milliards F CFA dans la Boucle du Mouhoun

publicite

La région de la Boucle du Mouhoun est l’une des principales bénéficiaires des interventions du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR). Elle a bénéficié de la réalisation de plusieurs investissements dont le coût est estimé à 27 684 978 464 F CFA. Ces interventions visent à lever les contraintes au développement local d’une part et d’autre part à participer au renforcement de la résilience des personnes déplacées internes et des populations hôtes.

Les interventions du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) concernent, la santé, l’éducation, les voiries et l’assainissement, l’action sociale et la relance économique locale. Afin de faire la lumière sur ces différentes réalisations, une équipe du projet accompagnée de la presse a fait une immersion dans la commune de Dédougou le mardi 19 novembre 2024.

Sur le volet éducation, plusieurs infrastructures ont été réalisées. « On a 71 salles de classe qui ont été réalisées dans la commune de Dédougou. Le projet a également équipé ces salles de classe », a informé Jean Robert Traoré, le Directeur régional de l’économie et de la planification.

L’école Bourakuy D est le premier site à accueillir la délégation. Cette école créée en 2023-2024 pour accueillir le flux d’élèves déplacés internes manquait de locaux avec des effectifs pléthoriques en plus. Un bloc de trois salles de classe a été construit. Cet apport du PUDTR permet donc de décongestionner les salles qui avaient plus de 100 effectifs, selon Gaoussou Cissé, Directeur de l’école de Bourakuy D.

« Avant la réalisation de ce bâtiment, on avait une promotion de 156 de CP1 qui était sous les arbres. Ces élèves ont pu rejoindre le bâtiment. Nous souhaitons encore avoir un bloc de 3 salles pour compléter. Aussi nous n’avons pas de latrines », a-t-il indiqué.

Aussi, le lycée communal comme le lycée municipal de Dédougou, ont bénéficié d’infrastructures scolaires. Ouédraogo Ousmane, Directeur du lycée communal est tout reconnaissant envers le PUDTR. Son école a bénéficié de 8 salles de classe, deux magasins et deux bureaux.

Dit-il, « les salles de classes ont permis d’accueillir des élèves déplacés internes dans un cadre agréable aux études. Nous sommes très satisfaits de ce que le PUDTR a fait. Les salles sont confortables et les élèves se sentent bien ».

Des infrastructures routières ne sont pas en reste. Dans la commune de Dédougou, 18 kilomètres de piste ont été réalisés, selon Gouo Boureima, Directeur régional des infrastructures de la Boucle du Mouhoun.

Le tronçon Tionkuy-Magnimasso long de 13 kilomètres est apprécié. Coté humanitaire, le PUDTR a réalisé entre autres deux postes d’eaux autonomes, 5 blocs de latrine, 40 lampadaires. C’est une reconnaissance pour les bénéficiaires qui disent être débarrassés des corvées d’eau.

Dans le but de promouvoir les activités génératrices de revenus (AGR), le PUDTR a apporté son appui à 27 associations issues de la zone d’intervention dans la région de la Boucle du Mouhoun à travers l’acquisition et la mise à disposition d’équipements et de fonds de roulement pour leurs activités.

L’Association African Women Leader est l’une des bénéficiaires du Projet. Elle a pu mettre en place une unité de transformation avec l’appui du PUDTR. Elle fait la transformation des produits locaux, la fabrication du savon entre autres.

« Avant nous travaillons de façon très artisanale avec un personnel très réduit. Aujourd’hui grâce au PUDTR, nous avons une trentaine de femmes PDI avec lesquelles nous travaillons », a indiqué Coulibaly Hermann de la coordination nationale de l’Association.

L’État burkinabè a conduit, avec l’appui de la Banque mondiale, la formulation du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) pour faire face à l’urgence des besoins des populations des zones fragiles. Dans la région de la Boucle du Mouhoun : Bomborokuy, Boromo, Bourasso, Dédougou, Dokuy, Fara Kouka, Lankoué, Nouna, Poura, Sanaba, Siby, Solenzo, Toma, Tougan et Yaba sont les communes bénéficiaires.

Akim KY

Burkina 24

