Vente en ligne des produits artisanaux : La plateforme «songrebf.com» lancée

Une plateforme dédiée à l’art avec modélisation 3D dénommée «songrebf.com» a été officiellement lancée, le jeudi 21 novembre 2024, à Ouagadougou.

Cette plateforme présente plusieurs avantages tant pour les artisans que les clients. Par exemple pour les artisans, elle vise à faciliter la vente de leurs articles à l’étranger, une clientèle diversifiée, création de nouveaux produits grâce à la modélisation 3D, réduire la mésentente.

Pour les clients, cette plateforme leur permet de personnaliser les produits qu’ils se procurent, d’avoir un aperçu de la personnalisation en 3D et de choisir le mode de paiement. La plateforme est l’œuvre de l’entreprise SONGRE spécialisée dans la commercialisation des produits artisanaux.

Selon Awa Zoungrana, directrice générale de SONGRE, «songrebf.com» est une plateforme novatrice qui offre aux artisans une vitrine en ligne pour exposer et vendre leurs créations, et aux clients une possibilité de personnaliser leurs choix. Cette personnalisation concerne la matière utilisée pour la fabrication de l’article, la couleur, la taille et autres détails. Grâce «songrebf.com», cela devient possible.

«Les clients pourront désormais admirer ces créations en ligne, les explorer sous tous les angles et même les personnaliser selon leurs goûts, choisir la couleur, la matière, la taille et d’autres détails pour obtenir une pièce unique et tout cela grâce à la modélisation 3D. Cela leur permettra de mieux se projeter sur l’article qu’il souhaite acquérir», a-t-elle expliqué.

Elle a souligné que cette plateforme permettra aux artisans de fabriquer le produit commandé en se conformant à la personnalisation préétablie par le client. Elle a précisé que le produit fini sera réceptionné et livré par l’intermédiaire de SONGRE peu importe le lieu de résidence du client dans un délai ayant fait l’objet d’un consensus.

«Notre plateforme offre aux artisans une présence en ligne, leur donnant ainsi la possibilité de toucher un public plus large. En leur offrant un espace où ils peuvent exposer leurs œuvres avec fierté et en toute transparence, nous permettons aux artisans d’être vus, d’être découverts et d’être appréciés à leur juste valeur», a-t-elle soutenu.

Pour la directrice générale de SONGRE, en lançant la plateforme «songrebf.com», sa structure entend encourager le développement et la pérennité de l’artisanat africain. «Nous espérons mettre en lumière le talent de nos artisans, les aider à prospérer et à bénéficier de la reconnaissance qu’ils méritent tant», a-t-elle ajouté.

Rolland Héma, analyste financier au Fonds burkinabè de développement économique et social a laissé entendre que les technologies d’information et de communication (TIC) sont devenues de nos jours incontournables pour n’importe quel secteur.

«Utiliser aujourd’hui des TIC pour promouvoir l’artisanat africain et particulièrement celui du Burkina Faso pour qu’il soit mieux connu dans les bons marchés c’est vraiment salutaire», a-t-il apprécié.

Chargée de mission au ministère en charge de la transition digitale, Élise Kaba a salué cette initiative qui, a-t-elle dit va contribuer à promouvoir l’artisanat africain en général et celui du Burkina Faso en particulier.

«Nous félicitons et encourageons les acteurs de cette initiative. C’est un bel exemple d’utilisation du numérique et des technologies d’information et de la communication », a-t-elle encouragé l’initiative.

