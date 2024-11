African Health Awards acte 2 : Dr Ernest Robert Toé sacré caducée d’or

publicite

La deuxième édition des African Health Awards s’est tenue le dimanche 24 novembre 2024 à Ouagadougou. C’est un total d’une dizaine de personnes ressources dans le domaine de la santé qui ont vu leur efforts récompensés.

Les African Health Awards ont pour ambition de célébrer l’excellence et l’engagement des acteurs de la santé au Burkina Faso, en valorisant les efforts des professionnels, des structures sanitaires, et des initiatives locales qui œuvrent pour l’amélioration des services de santé. De ce fait, Kévin Zongo, président du comité d’organisation des African Health Awards a précisé que pour cette année 2024, au moins une dizaine de personnes ont été décorées et sept trophées ont été remis à ces professionnels de la santé qui se sont illustrés dans un exercice performant et très utiles de leur profession.

« Pour cette édition 2024, la particularité a été une plus grande ouverture des ordres professionnels par rapport à l’année passée. L’année passée nous n’avons collaboré qu’avec cinq ordres professionnels cette année nous avons pu ouvrir à des associations intervenants dans le domaine de la santé notamment les technologistes médicaux, les opticiens et d’autres institutions », a-t-il détaillé.

Outre cela, Kévin Zongo a expliqué que les critères de sélection ont porté tout d’abord sur l’excellence dans la pratique de la profession, ensuite sur les performances au sein des institutions et la rigueur dans les soins. A l’issue de la délibération, Dr Ernest Robert Toé, chirurgien-dentiste et promoteur de la clinique dentaire « Eras » à Ouagadougou est sacré caducée d’or 2024 des African Health Awards.

Avec plus de trente ans d’expérience, il a exprimé sa reconnaissance envers les African Health Awards pour avoir reconnu son travail. « C’est avec beaucoup d’émotion que je reçois ce trophée. C’est avec beaucoup de reconnaissance mais surtout beaucoup d’humilité que je reçois ça parce que cela reconnaît quand même le mérite de plus de trente ans de travail aussi bien dans le parapublic que dans le privé. C’est avec beaucoup d’émotion que je reçois ça mais c’est surtout pour magnifier l’idée.

L’idée d’encourager les professionnels de santé qui ne sont pas toujours au-devant des choses mais dans l’ombre qui font un travail formidable. Surtout avec cette période que nous connaissons qui est une période de résilience pour tous mais ça nous appelle à être très humble et à reconnaître que tout ce qu’on fait c’est pour le bien-être de la santé des populations », a-t-il reconnu.

Plusieurs autres personnes et structures ont reçu des distinctions. Il s’agit, entre autres, de Dr Kader Bamogo qui a reçu un caducée dans la catégorie recherche et innovation. Dans la catégorie résilience, le caducée d’argent est revenu à Dr Éloi Tiendrébéogo. La structure U-Pharma à quant à elle reçue un caducée d’argent dans la catégorie de l’innovation technologique.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

