Solidarité : Lions club Ouagadougou-Soleil a fait don de matériel de nettoyage à l’école Bilbalogho et à la brigade verte

Le Lions Club Ouagadougou-Soleil a mené une opération de salubrité dans l’enceinte de l’école Bilbalogho de Ouagadougou le samedi 23 novembre 2024 suivi d’une remise de matériel de nettoyage à ladite école et à la brigade verte de la ville.

Des coups de balais dans l’enceinte de l’école Bilbalogho de Ouagadougou, cette opération mama mama a mobilisé les membres de Lions club Ouagadougou-Soleil. En plus de cette séance de salubrité, la structure a remis à l’école Bilbalogho et à la brigade verte de Ouagadougou du matériel de salubrité composé, entre autres, de poubelles, de râteaux, de pelles et de brouettes.

Selon la présidente du Lions Club Ouagadougou-Soleil, Christine Tania, cette séance de salubrité, couplée à une sensibilisation sur le lavage des mains, constitue une occasion pour l’organisation et ses partenaires d’inviter les élèves de l’école Bilbalogho au respect des règles d’hygiène et à la protection de l’environnement.

« Nous souhaitons que les actions que nous posons aujourd’hui, pour un environnement plus propre et un cadre de vie plus sain, que les actions de sensibilisation pour l’hygiène des mains, que la petite collation que nous allons partager, que les dons que nous ferons modestement au profit de l’école et la brigade verte, puissent impacter durablement notre communauté et particulièrement nos enfants.

Aux élèves ici présents, je vous invite à devenir les ambassadeurs du changement. L’avez-vous régulièrement vos mains à l’eau et au savon quand vous finissez de balayez. Quand vous rentrez de l’école, avant de manger, après avoir utilisé les toilettes pour éviter de multiples maladies. Soyez propres autour de vous et travaillez à avoir un cadre de vie sain. Protéger notre environnement, c’est protéger notre avenir. Ensemble, unissons nos efforts pour construire une communauté plus forte et plus responsable », a indiqué la première responsable du Lions Club Ouagadougou-Soleil Christine Tania, face aux élèves et aux responsables de l’établissement.

La directrice de l’école Bilbalogho, Awa Ouédraogo, a salué l’initiative du donateur, qui vient renforcer les capacités de l’établissement à assainir son cadre de travail avec le matériel reçu.

A écouter le patron de la cérémonie, Parfait Kondia, Président de la Commission environnement du District 403 A3, cette journée symbolise la détermination du Lions Club à bâtir un cadre de vie où chaque citoyen prend ses responsabilités pour un avenir meilleur.

L’activités la deuxième activité majeure du club Le Lions Club Ouagadougou-Soleil, une association engagée dans des œuvres sociales.

Akim KY

Burkina 24

