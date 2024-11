Burkina Faso : La brigade nationale de lutte contre la cybercriminalité s’est dotée d’une stratégie

publicite

La Brigade Nationale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BLCC) a organisé un atelier national de validation de la stratégie de lutte contre la cybercriminalité de 2025-2029 le mardi 26 novembre 2024 à Ouagadougou.

Les technologies de l’information et de la communication font désormais parties intégrantes des activités de développement, contribuant de manières significatives à la création de richesse et à la lutte contre la pauvreté. Elles sont devenues un atout majeur omniprésentes pour le progrès des collectivités et de la nation entière.

Cependant, leur essor s’accompagne de nombreux défis parmi eux la cybercriminalité sous ses multiples formes qui menacent non seulement les données à caractère personnel mais aussi et surtout les institutions des entreprises et parfois même la stabilité du pays.

C’est le constat établi par le commissaire divisionnaire de police Emmanuel Zongo, représentant du ministre en charge de la sécurité. C’est conscient de cette réalité que le Burkina Faso a entrepris depuis 2021, à l’écouter, à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité avec l’ambition de garantir d’ici 2029 un cyber d’espace sécurisé et résilient pour tous les Burkinabè.

Il a fait savoir aussi que « les criminels qui étaient dans l’environnement ordinaire se sont déplacés aussi au niveau du cyber espace, …c’est pour cela depuis 2020 le département de la sécurité a créé la brigade de lutte contre la cybercriminalité (…) il est apparu donc important d’écrire une stratégie pour véritablement venir à bout et créer un environnement sécurisé pour les différents utilisateurs des TIC ». Toujours selon ses dires, le Burkina Faso a perdu près de 3 milliards de F CFA entre 2020 à 2023 lié à l’escroquerie en ligne.

« C’est pour cela que depuis 2021 nous sommes dans l’élaboration de cette stratégie, après une méthodologie inclusive nous sommes donc au bout et aujourd’hui nous sommes là pour lancer la validation de cette stratégie au grand bonheur de tous les usagers des TIC au Burkina Faso », a-t-il indiqué. Le domaine de la lutte contre la cybercriminalité nécessite dit-il beaucoup d’expertise et « c’est pour cela que l’un des axes c’est de former véritablement les différents acteurs pour disposer d’experts pour une réaction professionnelle dans la lutte contre la cybercriminalité ».

Rabiatou ZABRE (Stagiaire)

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

