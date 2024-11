Lutte contre la cybercriminalité : Démantèlement d’un réseau de faux douaniers en ligne

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) vient de mettre un terme aux activités d’un réseau de présumés cybercriminels se faisant passer pour des douaniers. Ce groupe, composé de deux jeunes étudiants (I.M.G et K.D), de nationalité étrangère, était spécialisé dans des pratiques illégales telles que le faux et usage de faux, l’usurpation d’identité et l’escroquerie à travers les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

La suite après cette publicité

Le mode opératoire du groupe consistait à créer de fausses pages dénommées « Direction Générale de la Douane », « Infos Douane », « Douane Produit », « Douane », « Infos Burkina Douane », « Douane Info Burkina Faso », sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, en usurpant le logotype de la Douane.

Ces pages publiaient des annonces fictives concernant la vente aux enchères de véhicules saisis par la Douane. Les victimes étaient invitées à participer à ces enchères moyennant un paiement de 100 000 F CFA via des solutions de mobile money, représentant les frais de souscription. Après le paiement, les escrocs rassuraient les victimes via WhatsApp en leur confirmant la validation de leur souscription. Une liste de véhicules leur était ensuite envoyée pour qu’elles fassent leur choix. Par la suite, les escrocs réclamaient un paiement supplémentaire pour couvrir soit le coût du véhicule choisi, soit une commission pour l’agent censé faciliter l’acquisition.

Le groupe se livrait également à des escroqueries via de fausses pages promouvant des investissements en ligne, sous les pseudonymes « Global Investissement » ou « Perfect Investissement ». Ces pages proposaient des retours sur investissement irréalistes, avec des taux de rentabilité extrêmement élevés en fonction de la somme investie. Les paiements étaient exigés via des solutions de mobile money, et une fois les fonds reçus, le groupe coupait tout contact avec leurs victimes, les bloquant sur toutes les plateformes utilisées. Les fonds extorqués, étaient ensuite transférés sur des comptes mobiles money de complices ou blanchis à travers l’achat de cryptomonnaies.

Dans certains cas, le groupe utilisait, soit des subterfuges pour se créer des comptes WhatsApp avec les numéros de leurs victimes, soit des liens piégés pour prendre le contrôle des comptes Facebook de leurs victimes. Ces comptes étaient ensuite utilisés pour convaincre les contacts des victimes.

Interpellés puis auditionnés par la BCLCC, les nommés I.M.G et K.D ont reconnu être en complicité avec leurs compatriotes que sont les nommés DJOUSSE LONCTHI ARTHUR ANGE né le 05/04/1997 Dschang et TCHOUPOU DJOU YVANNE par ailleurs maitres à penser et principaux auteurs des faits.

Les investigations se poursuivent en vue de faire interpeller les personnes suscitées. Quant aux nommés I.M.G et K.D, ils ont été déférés devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de leurs actes.

Le préjudice dû à l’activité de ce groupe est estimé à plus de 15 millions de F CFA.

La BCLCC appelle à la vigilance de la population, en particulier en cette période de fin d’année, où les cybercriminels intensifient leurs activités.

Source : Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite