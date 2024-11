Coopération : Les enjeux au centre d’un échange entre l’ambassadeur belge et le chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE a reçu en audience, le mardi 26 novembre 2024, l’ambassadeur du Royaume de Belgique, Erwin De WANDEL et la cheffe de service Sahel de la coopération belge au développement, Hazel ONKELINX.

Cette audience se tient en prélude à la réunion annuelle de concertation sur le programme de coopération entre les Gouvernements burkinabè et belge, encore appelé « Comité paritaire mixte« .

Au cours des échanges, les deux personnalités ont reconnu la nécessité de la tenue de cette rencontre, qui sera le cadre pour passer en revue l’état de la coopération entre le pays des Hommes intègres et le Royaume de Belgique, et identifier les défis à relever dans cette coopération, pour une mise en œuvre des programmes qui répondent aux besoins et aux attentes du gouvernement burkinabè.

« Nous avons demandé au ministre des Affaires étrangères ses orientations, afin que les actions du Royaume de Belgique au Burkina Faso soient pertinentes et bénéfiques pour les populations », a expliqué Erwin De WANDEL à l’issue de l’audience.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a salué la démarche de la délégation belge qui consiste à venir sur le terrain, car dit-il « les missions sur le terrain sont les mieux indiquées car elles permettent d’avoir une appréciation juste et objective de la situation ».

Karamoko Jean Marie TRAORE a par ailleurs indiqué que le souhait du gouvernement est que les partenaires mettent l’accent sur des programmes véritablement impactant, avec une prise en compte de la territorialité intégrée.

Il se réjouit de constater que dans sa coopération avec le Burkina Faso, le Royaume de Belgique reste dans une démarche de dialogue permanent et de flexibilité pour réadapter les programmes de coopération, selon les réalités du terrain et selon les priorités exprimées par le Burkina Faso.

Le comité paritaire mixte entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique, aura lieu ce 27 novembre 2024 à Ouagadougou, et il sera le lieu pour les deux parties de mener une co-réflexion pour une coopération mutuellement bénéfique aux peuples belge et burkinabè.

Source : DCRP/ MAECR-BE

