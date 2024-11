publicite

Le ministère des infrastructures a fait le Bilan des actions de rétablissement du trafic routier pendant la saison hivernale 2024, lors d’un point de presse, le mardi 26 novembre 2024 à Ouagadougou.

Hèrèdougou, Tarfila, Takalédougou, Bama etc. les pluies diluviennes que le Burkina Faso a connu pendant la saison hivernale de 2024 ont laissé des traces profondes sur les infrastructures routières. La mobilité des biens et des personnes a été fortement impactée, isolant certaines localités et menaçant la continuité de l’activité économique dans plusieurs régions.

Le ministère des infrastructures et le génie militaire ont mené d’intenses travaux afin de pouvoir rétablir le trafic sur plusieurs axes endommagés. La sortie médiatique du jour vise à informer le peuple burkinabè des interventions du ministère des infrastructures dans l’Ouest du pays.

Cette année, le réseau routier a été éprouvé dans son ensemble par les fortes précipitations enregistrées courant juillet, août, septembre et octobre ayant entrainé des dommages sur certains des ouvrages suite aux inondations, a cité Salfo Pacéré, Directeur général de l’entretien routier.

« Elles ont été plus remarquables dans le grand ouest du pays notamment dans les régions de la Boucle du Mouhoun avec la submersion à répétition de l’ouvrage de Hèrèdougou sur la section Boromo- På de la RN 01 avec 3 submersions, la submersion de la RN 14 à environ 10 km à la sortie de Dédougou au niveau du fleuve Mouhoun sur 2km entre Dédougou et Nouna du 5 octobre au 10 Novembre 2024 », a-t-il énumeré.

La solutions à Hérèdougou et RN14, souligne-t-il, a été l’entretien de la route secondaire et balisage des communiqués, une rencontre d’information et de sensibilisation avec la faîtière des transporteurs de Boromo, une permanence du ministère au niveau des zones inondées.

Dans la région des Cascades, il y a eu les départs des blocs techniques de l’ouvrage de Tarfila, l’érosion des talus des chaussées sur la RN07 à Takalédougou entre Bobo-Dioulasso – Banfora. A ce niveau l’entretien de la déviation secondaire, le montage et la pose de pont métallique de type unibridge d’une longueur de 23m et la reconstruction du talus de la chaussée à takaledougou ont été proposées comme solution palliatives toujours selon Salfo Pacéré.

Aussi le trafic a été éprouvé dans les Hauts Bassins avec l’effondrement partiel de l’ouvrage de Bama sur la RN09, Bobo-Dioulasso – Dandé, et de l’ouvrage de Badara sur la RN08 entre Bobo-Dioulasso Orodara, la coupure d’une piste rurale longue de 36 km reliant Toussiana à kourinion. Les solutions proposées a été l’entretien de la déviation Banzon-Bama et Montage et pose de ponts métalliques de type bailey et unibridge respectivement à Bama et à Badara, reconstruction et protection du bloc technique à Kourinion communiqués.

« Le ministère des infrastructures a été à la hauteur des défis rencontrés » selon Directeur général de l’entretien routier. Il faut noter que les ouvrages réalisés sont des ouvrages provisoires permettant à l’urgence de rétablir le trafic avant une solution pérenne.

L’action de l’homme sur la nature, les effets des changements climatiques sont entrés autres les causes de ces différents dommages enregistrés selon les explications de Moumouni Ilboudo, Moumouni Ilboudo secrétaire permanant des travaux routiers à haute intensité des mains d’œuvre, qui interpelle les populations et les usagers à la discipline. En perspective, il est également proposé la mise en place des Brigades dans les différentes régions, la construction des ouvrages durables qui répondent aux normes.

Akim KY

Burkina 24

