Forum des Experts Agrées : « Pour accompagner efficacement notre nation vers un développement souverain et inclusif » (Barry Yacouba)

Ceci est une tribune de Barry Yacouba, Expert Senior Agréé en Sécurité Alimentaire, Genre et Développement Endogène, portant sur le forum des experts agréés qui se tient à Ouagadougou au Burkina Faso du 26 au 27 novembre 2024.

Dans un Burkina Faso marqué par la montée du nationalisme, la rareté des fonds de développement et notre volonté d’impulser un développement fondé sur nos ressources propres, le rôle des experts s’impose comme un levier stratégique.

Nous, experts, contribuons activement à renforcer la souveraineté nationale en élaborant des solutions adaptées à nos réalités locales. En valorisant nos savoir-faire traditionnels tout en intégrant l’innovation, nous réduisons la dépendance extérieure et proposons des alternatives résilientes pour des secteurs essentiels comme la sécurité alimentaire.

Dans cette dynamique de développement endogène, nous mobilisons les ressources naturelles, humaines et culturelles du Burkina Faso pour bâtir des stratégies durables. Nous veillons à inclure tous les acteurs, en particulier les femmes et les jeunes, afin de garantir une économie locale dynamique et équitable.

Cependant, notre rôle ne s’arrête pas là. Nous sommes aussi des acteurs de plaidoyer et des moteurs de dialogue, capables d’influencer les politiques publiques grâce à une expertise basée sur des données solides et des approches participatives. En collaborant au sein de plateformes multidisciplinaires, nous maximisons notre impact collectif.

En tant qu’experts, nous agissons dans le respect de l’éthique, de la transparence et de la rigueur. Ces principes sont essentiels pour accompagner efficacement notre nation vers un développement souverain et inclusif.

Nous avons la responsabilité et l’ambition de transformer les défis actuels en opportunités. Ensemble, nous posons les bases d’un Burkina Faso résilient, prospère et tourné vers l’avenir, fidèle à ses valeurs et à ses aspirations.

Barry Yacouba

Expert Senior Agréé en Sécurité Alimentaire, Genre et Développement Endogène

